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Malatya Haber -

Meteoroloji’den Bu Gece İçin Don Uyarısı

Meteoroloji’den Bu Gece İçin Don Uyarısı
  • 01.03.2018
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın 7 ilçesi için hafif ve orta kuvvette don uyarısında bulundu.

Meteoroloji Elazığ Bölge Müdürlüğü, 1 Mart’ı 2 Mart’a bağlayan gece ve sabaha karşı oluşması beklenen don ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yaptığımız son meteorolojik değerlendirmelere göre; Malatya’nın Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Darende, Kuluncak, Doğanşehir ve Battalgazi ilçeleri ile yüksek kesimlerde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Zirai Don Sınıflandırması
2 m siper içi sıcaklığına göre bitkiler için don sınıflandırması;
* Hafif don: 0 °C ila -2.2 °C,
* Orta kuvvette don: -2.2 °C ila -4.4 °C
* Kuvvetli don: -4.4 °C’den daha düşük.”

Bülten- malatyahaber.com

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