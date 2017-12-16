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Malatya Haber -

Meteoroloji’den Sis- Pus- Buz-Don Uyarısı

Meteoroloji’den Sis- Pus- Buz-Don Uyarısı
  • 16.12.2017
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Meteoroloji, Malatya’nın da dahil olduğu bölgede görülen sis ve pus olayının 19 Aralık Salı gününe kadar lokal biçimde devam edeceğini, bölgenin Salı akşamdan itibaren de soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.

Meteoroloji Elazığ Bölge Müdürlüğü, sorumluluk sahasındaki Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’yi kapsayan bölge için tahminlerini şu açıklamayla duyurdu:

“Yüksek Basınç Merkezinin etkisiyle Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasını etkisi altına alan görüş engelleyici hadiselerin (sis ve pus), Salı (19.12.2017) gününe kadar lokal olarak devam edeceği tahmin edilmektedir.

Bölgemizin; Salı (19.12.2017) günü akşam saatlerinden, Perşembe (21.12.2017) günü akşam saatlerine kadar soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi beklenmektedir. Bölgemizde görülecek olan yağışların, il ve ilçe merkezlerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

Rüzgârların genel olarak değişik yönlerden hafif kuvvette esmesi beklenmektedir.

Gece sıcaklıklarının 0°C’nin altında seyredecek olması sebebiyle yer yer lokal olarak buzlanma ve don olayı beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteorolojik tahminlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklı tahminlerin dikkate alınmasıyla istenmeyen durumların ortaya çıkmaması, gerektiği hallerde yapılan ve internet sitemizde yayınlanan kısa süreli meteorolojik ihbar ve uyarıların takip edilmesi, meydana gelmesi muhtemel zararların en aza indirilebilmesi bakımından yarar sağlayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bülten- malatyahaber.com

FOTO: Arşiv

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