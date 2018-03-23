Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için orta kuvvette rüzgar ile birlikte toz taşınımı uyarısı yaptı.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada bölgenin genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediği aktarıldı.
Rüzgarların güneyli yönlerden saatte 40 kilometre kuvvetli esebileceğini de bildiren merkez,” Yer yer toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma , görüş mesafesinde daralma , yer yer hafif çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli, tedbirli olması gerekmektedir”denildi.
İha – Fotoğraf : Arşiv
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