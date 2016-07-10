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Malatya Haber -

Meteoroloji’den Bölge İçin Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji’den Bölge İçin Fırtına Uyarısı!
  • 10.07.2016
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü doğu illeri için sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl’de kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren 12 Temmuz Salı gününe kadar Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl’de sıcaklıkların 1 ila 3 derece arasında düşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, rüzgarların Malatya, Tunceli, Elazığ, Adıyaman ve Bingöl çevrelerinde periyot boyunca kuzey ile kuzeybatı yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına olarak esmesinin beklendiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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