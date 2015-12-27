Meteoroloji’den Yağış Uyarısı !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde görülecek yağışların Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esecek. Kuvvetli yağış beklenen illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Sel, su baskını, yıldırım, heyelan) tedbirli olunması gerekiyor. Bölgelere göre hava durumu ise şöyle tahmin ediliyor; MARMARA: Parçalı, doğusu çok bulutlu geçecek.

EGE: Parçalı ve az bulutlu geçecek.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu geçecek.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu (Yozgat, Nevşehir, Çankırı, Kayseri, Niğde, Sivas) ile sabah saatlerinde Ankara, Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sivas ve çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile zamanla bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgütültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusu (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Igdır, Tunceli, Van, Hakkari) ile Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu geçecek.