“Metin Paşamızı Burada Göremiyoruz, Niye! Çünkü.. “

Vali Ali Kaban, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısı ile şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen yemek programına katıldı.

Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve eşi Aynur Kocaoğlu, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri, askeri ve sivil erkânın da yer aldığı yemek programında Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mustafa Gözükara’nın yaptığı selamlama konuşmasının ardından 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu konuştu.

Kocaoğlu, “Öncelikle bu anlamlı buluşmaya hoş geldiniz. Bizim için çok anlamlı değerli olan siz şehit yakınlarımızla, gazilerimizle 2. Ordu Komutanlığımız mekânında, bu çatı altında bir arada olmak, anı paylaşmak bizim için çok önemli. Özellikle bu buluşmayı tertip ettikleri için Sayın Valimizin kendilerine teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz hepinizin bildiği gibi 103 yıl önce Çanakkale’de büyük bir destan yazan ordumuz, insanımız bize bugün yaşadığımız toprakları vatan olarak bırakan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Çanakkale’de akabinde İstiklal Harbi’nde hayatını yitirenlere sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

Bununla beraber ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna 30 yılı aşkın süredir teröristle mücadele Harekâtı’nda evlatlarını, yakınlarını, eşlerini bu mücadele uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizin değerli annelerine, ailelerimize, gazilerimize şükran borçlarımız her daim devam etmektedir. Bununla beraber mensubu olmaktan gurur duyduğumuz 2. Ordu Komutanlığı birlikleri bu anlamlı gün de, dün 18 Mart’ta 103 yıl öncesinin atasından aldığı örnekle Afrin’de kendisine verilen görevi, hudutlarımızı tehdit eden unsurları, coğrafyamızı tehdit eden unsurları hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla bu Harekâtı alnının akıyla başarıyla yönlendirmiş. Şu anda genel kontrol yapacak şekilde tedbirler almaktadır. Bu anlamlı güne denk geldiği içinde dünkü başarı bizi son derece mutlu etmiştir.

Bu hareketin başında bulunan Sayın Ordu Komutanı Metin Temel komutanımızın da selamlarını onun elçisi, bir çalışma arkadaşı olarak sizlere iletiyorum. Bu vesileyle ben icaplarınızdan dolayı, bu mekânda buluştuk, bu güzel anı paylaştık siz şehit ailelerimize, yakınlarına, eşlerine, anne babalarına, gazilerimize tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, ebediyete intikal etmiş tüm bu vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna mücadele vermişleri, şehitlerimizi saygıyla, minnetle bir kere daha anıyor, ruhlarına Fatiha’larımızı gönderiyoruz. Saygılar sunarım” dedi.

Vali Ali Kaban da konuşmasında,”Bunu zaman zaman ifade etme ihtiyacı hissediyoruz, bu topraklar eğer cennet vatan olduysa şehitlerin kanlarıyla oldu. Yoksa toprak kuru bir topraktır. Su da üstünden geçse bir yeşillik de olsa neticede o topraktır. O toprağa değer kazandıran şey o toprak için akıtılan kandır. İşte bu topraklar bin yıldır emanetimizdedir. Bu bin yıllık emanet içerisinde biz buraları deyim yerindeyse kanlarınızla suladık. İşte o kanlarla sulanan bu toprak kutsal bir toprak oldu. Bu toprak artık uğruna tekrar tekrar ölünmeye değer bir toprak oldu. Aslında uğrunda ölündükçe ölümsüzlüğe gidilen bir toprak oldu.

103 yıl önceki kazanılan bir zaferin ki onu hatırlayalım toprağımızı elimizden almak için saldırmışlardı. En önemli yer olan boğazlardan geçebilselerdi tümüyle bizi devre dışı bırakacaklardı, buna geçit vermedi bu toprağın evladı. 103 yıl sonra bu kere başka formatlarda bu kere içimize sokulmuş bazı zararlı formatlarla bizi tekrar devre dışı bırakmak istediler. Ama o operasyonda en büyük zararı verilmek istenilen askerimiz, kahraman ordumuz büyük bir ameliyat geçirdi, büyük bir operasyon geçirdi. Çok büyüktü çünkü içerisinde ur gibiydi. O uru aldıktan sonra hani böyle derler ya kırkı çıkmadan operasyona gitti. O operasyon başarıldı Fırat Kalkanı bu sefer bir başka operasyon başladı. O operasyon belli bir noktaya geldi Afrin başladı ve işte Afrin’i de yüzünün akıyla bitirdiler.

Bunlar gerçekten kahraman, gerçek kahramanlar işte burada Paşamızı göremiyoruz bile Metin Paşamızı niye? Çünkü sürekli sınırdaydı. Ben 9 aydır buradayım 9 kere görmedik. Malatya olarak ne kadar övünsek azdır çünkü adı 2. Ordu’da olsa tam bir 1. Ordu hüviyetinde bugün savaşan bir ordunun merkezinde bulunuyoruz. Burada bugün ordumuzun şu güvenli sıcak ortamında bir araya geldik buna vesile oldular ben de teşekkür ediyorum, arkadaşlar canla başla hizmet ediyorlar. Sizler için elimizden geleni yapıyoruz, hanımefendinin bir projesi dahilinde biliyorsunuz kaplıca programı olmuştu, şimdi tekrar buluşmalar düzenleniyor ayda bir, belki bunu biraz daha yakına alıp daha kısa sürelerde buluşmak lazım çünkü biz sizlerle buluşmaya doyamıyoruz. Sizleri gördükçe o cennet kokusu geliyor. Çünkü evlatlarınızın, kardeşlerinizin, en yakınlarınızın kokusu size de bulaşıyor.

Onun için de biz elimizden geleni sizlere ne gerekiyorsa her şeyi yapıyoruz ve yapmaya hazırız. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz” dedi.

İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından okunan duanın ardından program sona erdi.

Bülten- malatyahaber.com