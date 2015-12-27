‘MEV O Projede Yok’

Malatya Eğitim Vakfı (MEV)’nın, Valilik ve bazı sivil toplum kuruluşlarının girişimiyle, öğrencilere burs verilmesi gerekçesiyle oluşturulmakta olan Malatya Eğitim Platformu projesinin içerisinde yeralmadığı bildirildi.

Malatya Eğitim Vakfı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“1985 yılında kurulan Malatya Eğitim Vakfı kurulduğundan bu yana Üniversitede okuyan, başarılı fakat ekonomiden yoksun onbinlerce öğrenciye din, dil, renk ve etnik köken ayırmaksızın burs vermeye kesintisiz devam etmiş ve edecektir.

Mev Yönetim Kurulu MEB (Malatya Eğitim Bursu) çalışmaları ile ilgili yaptığı görüşme ve değerlendirmeler sonucu Malatya Eğitim Bursu projesinde yer almayı uygun bulmamıştır ve yer almayacaktır.”