Mevcut Sistem ‘Ucube Yapı’ymış

AKP’nin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Milletvekili Özhan, “Ülkemizde mevcut sistemin tanımının yapılması imkansıza yakın bir çaba olur” dedi.

AKP Malatya İl Başkanlığı’nın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleşti.

Toplantıya TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Malatya Milletvekileri Taha Özhan ve Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Başkanı Hakan Kahtalı, İlçe Belediye Başkanları, Parti yönetimi, Kadın ve Gençlik kolları üyeleri ile İlçe yönetimleri katıldı.

İl Başkanı Hakan Kahtalı, teşkilatların partinin kuruluşundan bugüne kadar çok güçlü gayretli fedakarhane bir şekilde davaya hizmet ettiğini söyledi, Kahtalı, “Bu hizmet hareketinin ilelebet devam etmesi için birlik ve beraberliğimizi en üst düzeyde tesis etmek zorundayız. Allah bizlerin bu samimiyeti karşılığında her daim bizlere zaferi nasip etti. İnşallah ülkemizin bu dar boğazdan geçtiği bu süreçte bu toprakları vatan bilen kardeşlerimizin samimi davranışlarıyla Cenab-ı Allah’ın yardımıyla bu sıkıntıları def edeceğiz” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, Yeni Anayasa’nın neler getirdiğinin çok iyi bilinmesi gerektiğini belirterek, “Gerçekten Türkiye artık bölgemizde ülkelerin sınırlarının yeniden çizildiği bir ateş çemberi içeresindeyiz. Biz rehavetle yönetilemeyiz. Biz geçmişteki gibi hükümet boşluklarını kaldıracak bir dönemde değiliz. Bunu biz önceden fark ettik. AK Parti olarak ve anayasanın bir an önce değişerek güçlü bir yönetime güçlü bir Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi artık milletin önüne geldi. Biz bununla daha güçlü bir Türkiye’yi başaracağız dünyada siyasi olarak daha güçlü bir ülke olacağız” ifadelerini kulandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Malatya Milletvekili Taha Özhan da konuşmasında, “Teşkilatımız gerçekten hem 7 Haziran hem de 1 Kasım seçimlerinde ardı ardına kısa bir sürede çok zor şartlar altında Türkiye çok ciddi anlamda sıkışmışken 2 tane seçimi Malatya özelinden söyleyecek olursak Türkiye ortalamasının çok farklı bir yerde başarı anlamında pozitif anlamda atlatmıştır. Dolayısıyla bu teşkilat her anlamda yüzünün akıyla bütün imtihanlardan çıkmıştır. İnşallah önümüzdeki anayasa referandumunda da Malatya’dan güçlü bir şekilde destek vereceğine olan inancım tamdır” dedi.

Milletvekili Özhan, “Bugün şuan ki mevcut sistemin sisteminin ismini tanımlamak gerçekten siyasi literatürde siyaset ilminde imkansıza yakın bir çaba olur. Türkiye’nin ismini vermeden, şu anki cari sistemin yapısını, dünyanın farklı yerlerindeki siyaset bilimi hocalarına sorsanız, ‘Dünyanın bir yerinde böyle bir sistem var, ülkeyi yönetenler şöyle şöyle seçiliyor, erkler şu şekilde, yetki ve sorumlulukları şunlar. Bu sisteme ne denir?’ derseniz, emin olun en sonunda verecekleri isim parlamenter sistem olur. Hatta daha kötüsünü söyleyeyim, buna henüz siyaset biliminde bulunabilmiş bir isim yok. Kısaca siz buna ucube yapı deyin. Bunun her şart altında düzeltilmesi gerekir. Normal şartlar altında Türkiye’de ciddi anlamda siyaset yaptığını düşünen yapma hevesi içinde olan bunu kurumsallaştırıp partilere dönüştüren herhangi bir hareketin bir unsurun muhakkak ve muhakkak en önemli ögelerinden birisi böylesine çarpık bir sistemin içerisinde ismini bile koymaktan zorlandığımız hatta koyamadığımız bir sistemde ülkenin yol alamayacağını mümkün olamayacağını düşünmesi ardından da buna çözüm getirmesi beklenirdi. Ama öyle bir taassupla karşı karşıyayız ki bırakın bir şeyi fiilen değiştirmeyi bunu tartışmayı bile zül kabul ettiler. 80 yıldır zaten bir şeyleri tartışmaya tartışmaya kendileri tartışılır hale geldiler. Millette bunlara itibar etmiyor. Yarım asır geçti ne bir iktidar yüzü gördüler ne de bir irade yüzü gördüler” diye konuştu.

iha