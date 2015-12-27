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Malatya Haber -

MEV’de Başkan Prof.Dr. Parlak

MEV’de Başkan Prof.Dr. Parlak
  • 27.12.2015
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Malatya Eğitim Vakfı’nın genel kurulu İstanbul’daki vakıf merkezinde yapıldı. Genel Başkanlığa İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Mesut Parlak seçildi.

Vakfın Şişhane’deki merkezinde yapılan genel kurulda eski başkan Şaban Taçyıldız aday olmazken, seçimlere Prof.Dr. Parlak başkanlığında tek liste katıldı.

Vakıf yönetim ve denetim kurulları şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU (ASIL) :
Prof. Mesut Parlak, Osman Uzun, Emin Akay, Şaban Taçyıldız, Selahattin Bitlis, Ali Nihat Bozatlı, Naci Altınbüken, Tevfik Temelli, Sadık Kayhan, Cihat Yıldırım, Nevzat Zabcı, Cennet Süzer, Ömer Yıldız, Nurkan Nalbant, Mehmet Demezoğlu, Şahin Metin, Emin Bitlis, Mustafa Can, Ayhan Günay Ve Turgay Gülşen.

DENETİM KURULU (ASIL) :
Yüksel Çengel, İsmet Ergün, Vural Kızrak Ve Erhan Gülsoy.

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