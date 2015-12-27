MEV’den Teşekkür Belgesi
Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Malatya Şubesi Kadın Kolları tarafından, vakıfa öğrenci bursu veren kişi ve aileleri iftar yemeğinde buluşturularak, teşekkür belgesi verdi.
Altın Kayısı Otelinde gerçekleşen etkinliğe, MEV Malatya Şube Başkanı Necdet Narin, MEV Malatya Kadın Komisyon Başkanı Fezanur Şavata, Valilik Basın Müdürü İbrahim Halil Kılıç, kadın komisyon üyeleri ile birlikte kalabalık bir topluluk katıldı.
MEV Malatya Kadın Komisyon Başkanı Fezanur Şavata, Malatyada ilk defa eğitim döneminde bir çalışma başlattıklarını belirterek vakfa öğrenci bursu sağlamak için Malatyada koydukları hedefi aştıklarını söyledi.
Şavata, öğrencilere burs vermek isteyenlerin MEVin Vakıfbank Malatya Şubesindeki 2047834 nolu hesabına para yatırabileceğini söyledi.
MEVe burs veren hayırseverler şunlar:
Ebru Bekanoğlu, Algün Kutan, Nihal Kutan, Mehmet Turfanda, Sezai Demirel, Kenan Kalı, Vural Sarıcı, Hakan Kodaman, Ahmet Genç, Bülent Uçar, Affan Aksoğan, Etem Kanat, Mehmet Bulgurlu, Erhan Almendi, Ali Nurhan Kılıçarslan, Nadide Topgül, Cüneyt Şirolu, Özden Karataş, Bülent İlhan, Ercan Erdoğan, Emine Evliyaoğlu, İnci Kuranel, Murat Özolcay, Birsen Akel, Funda Uludağ Aydın, Engin Kutan, Fezanur Şavata.