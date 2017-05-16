Mevlüt Aslanoğlu Mezarı Başında Anıldı

Malatya eski milletvekillerinden Ferit Mevlüt Aslanoğlu, ölümünün 3’üncü yıldönümünde İstanbul Büyükçekmece Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Aslanoğlu için düzenlenen anma törenine; oğlu CHP Malatya Milletvekili adayı Erdem Aslanoğlu, ailenin diğer fertlerinin yanı sıra Büyükçekmece, Çatalca ve Avcılar Belediye Başkanları, CHP İstanbul İl Başkanı hemşehrimiz Cemal Canpolat, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı ve Malatyaspor eski başkanı Hikmet Tanrıverdi, Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş, Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Genel Başkanı ve Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, eski milletvekili Süleyman Çelebi, İstanbul’daki bazı Malatyalı işadamları ile vatandaşlar katıldılar.

Anma töreninde konuşanlar Aslanoğlu’nun insan sevgisi başta üstün insani özelliklerinden bahsederken, Malatyaspor eski başkanı Tanrıverdi, “Benim başkanlığım döneminde Malatyaspor küme düşmüş, Mevlüt Abi sahanın ortasında hüngür hüngür ağlamıştı. Şimdi ise Yeni Malatyaspor süper ligde. İnanıyorum ki, o bunu yukarıdan biryerlerden görüyor.”dedi.

Geçtiğimiz Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor’un 1-1’lik sonuçla Süper Lige çıkmayı garantilediği EYMS- Boluspor maçıyla, yeni stadın yapılması nedeniyle faaliyeti son bulan Malatya İnönü Stadı’ndan oğlu tarafından maçtan sonra alınan toprak, Aslanoğlu’nun mezarına döküldü.

16 Mayıs 2014 günü 62 yaşında iken vefat eden Ferit Mevlüt Aslanoğlu, 22. ve 23. dönemlerde CHP Malatya Milletvekili olarak görev yapmış, 24. dönem CHP İstanbul milletvekili iken geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştı. Aslanoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

FOTO: Hasan KOÇ

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com