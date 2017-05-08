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Malatya Haber -

Mevsimlik Tarım İşçileri İle İlgili Toplantı

Mevsimlik Tarım İşçileri İle İlgili Toplantı
  • 08.05.2017
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2017 yılı mevsimlik tarım işçileri toplantısı Vali Yardımcısı Miktat Alan başkanlığında düzenlendi.

Toplantıya Battalgazi ilçesi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, SGK İl Müdür Yardımcısı Bekir Polat, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Serdar Demirci, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Duygu Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Muhittin Güleryüz ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve ilgili STK temsilcileri katıldılar.

Toplantıda katılımcılara 19 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi hakkında bilgiler verildi.

Vali Yardımcısı Miktat Alan, tarım işçilerinin asgari ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine vurgu yaparak, Malatya’da konaklayacak olan tarım işçilerinin sağlık, güvenlik, eğitim, ulaşım ile ilgili hususlarda kurumlara yapılması gereken faaliyetler ile alakalı talimatlar verdi.

iha

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