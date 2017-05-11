Meyve Suyu Kutusunda 2 Bin Adet Extacy Ele Geçirildi

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, 2 bin adet extacy hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı; “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ilimizde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının delilleri ile birlikte tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında;

Batı illerinden ilimize uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan istihbari bilgiler neticesinde başlatılan projeli çalışma kapsamında 05.05. 2017 tarihinde yapılan operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalar sonucu meyve suyu kutusuna gizlenmiş vaziyette 2000 adet extacy hap ele geçirilmiştir. Aynı çalışma esnasında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış şahıslardan 1 adet ectacy hap ve 7 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir.

Yapılan çalışma kapsamında 3 şüpheli şahıs TCK 188 madde kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 şüpheli şahıs ise TCK 191 madde kapsamında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan gözaltına alınmıştır.

Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.”

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