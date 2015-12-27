‘Mezarlığın 3’te Birini Kullandık’

Malatya’da, Şehir Mezarlığı’nda başlatılan çalışmayla 25 yıllık tabelalar yenileniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürü İdris Alan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın direktifleri doğrultusunda mezarlıklarda bakım-yenileme çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüklerini belirtti. Şehir Mezarlığı’nın 1989 yılında hizmete açıldığını ve toplam alanının 3 bin 200 dekar büyüklüğünde olduğunu hatırlatan Şube Müdürü İdris Alan, “Yaklaşık 25 yıldan beri defin yapılmakta olup mevcut alanımızın üçte birini kullanmış bulunmaktayız. Şehir Mezarlığı’mız gerçekten bölgesinde en planlı, en düzenli, en yeşil mezarlıklardan bir tanesidir. Örnek alınan bir mezarlıktır. 25 yıldan beri defin yapılıyor olması nedeniyle levhalarımızın önemli bir kısmı çürümüş ve yazıları kabarmış, ebat olarak da daha önce biraz küçük yapıldığından vatandaşlarımızın mezarları bulmaları biraz zorlaşıyordu” diye konuştu.

Rutin bakım hizmetlerinin yanı sıra başlattıkları çalışma kapsamında; eskimiş, yıpranmış, okunamaz haldeki tüm levhaları yenilediklerini anlatan Şube Müdürü Alan, “Mezar üstü levhalar, ada-pafta levhaları ve cadde-sokak levhalarını yeniliyoruz. Vatandaşların yaptıkları ziyaretlerinde mezarları daha rahat ve kolay bulmalarını sağlamak için yaptığımız bu çalışmada levhaları daha büyük ve okunaklı hale getiriyoruz” dedi. Alan, Şehir Mezarlığı’ndaki tüm ada-pafta, cadde-sokak numaralarını büyüterek yenilediklerini kaydetti.