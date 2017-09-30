“Mezhebimizi Dinimizin Önüne Geçirmememiz Lazım”

Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği Muharrem iftarında konuşan Bakan Tüfenkci, “Bizi o kadar ayrıştırdılar, böldüler ki maalesef biz kitabımızdan, peygamberimizden, sahi sünnetten, gelenekten uzaklaştıkça; hurafeler, mezhepler bizim dinimizin, kitabımızın maalesef belirleyicisi, öne çıkanı oldu.”dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bizim mezhebimizi dinimizin önüne asla ve asla geçirmememiz lazım. Mezhepler ayrılığa vesile olacak, birbirimizi yok edecek dereceye getirecek ve insanlığımızdan utandıracak işlere imza attıracak.” dedi.

Bakan Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Dede Korkut Tesisleri’nde verilen iftarda yaptığı konuşmada, her Muharrem ayında Kerbela hadisesini farklı kaynaklardan okumaya çalıştığını belirtti. Her okuduğunda yüreğinin dağlandığını ve bir Müslüman olarak ‘Nasıl böyle bir şey olabilir?’ diye vicdanen, insanlık ve Müslümanlık adına bir sorgulama yaptığını anlatan Tüfenkci, bunun İslam tarihinin en karanlık hadiselerinden biri olduğunu söyledi.

İktidar hırsı adına neler yapılabilineceğini geçmişteki vakalardan görülebileceğini ifade eden Bakan Tüfenkci, “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi mezhebimiz dinimiz değil. Bizim, mezhebimizi dinimizin önüne asla ve asla geçirmememiz lazım. Mezhepler ayrılığa vesile olacak ve birbirimizi yok edecek dereceye getirecek ve insanlığımızdan utandıracak işlere imza attıracak.” diye konuştu.

Ortadoğu’ya bakıldığı zaman, mezhep savaşlarının görüldüğünü dile getiren Tüfenkci, “Müslümanım” diyen insanların birbirlerini katlettiklerinin izlendiğini kaydetti. İslam dinine göre mezheplerin farklı yerlerde olması gerektiğini anlatan Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

“Bizi o kadar ayrıştırdılar, böldüler ki maalesef biz kitabımızdan, peygamberimizden, sahi sünnetten, gelenekten uzaklaştıkça; hurafeler, mezhepler bizim dinimizin, kitabımızın maalesef belirleyicisi, öne çıkanı oldu. Dolayısıyla bizim geçmişten ders almamız lazım. İlim insanlarının bu konuları halkımıza anlatması lazım.”

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise muharrem ayının herkese huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti. Tüm Müslümanlar olarak iftar sofrasında bir arada olduklarına değinen Çalık, bu yemeği düzenleyenlere teşekkür etti.

AÇILIŞLAR..

Bu arada bakan, iftardan önce de Fotoğraf Makinesi’nin ardından bazı programlara katıldı.

Çocuk bakımevinin açılışını da gerçekleştiren Tüfenkci ve Çalık, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Malatya Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretin ardından Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesi’nce yürütülen proje kapsamında “Şehir ve Medeniyet Kitap Kafe”nin açılışına katılan Tüfenkci, yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hazırlanan projenin gelecek nesillerin iyi yetişmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, eğitim ve öğretimin önemine değinerek, “Hem eğitim noktasında okulların fiziki durumlarını iyileştirirken bir yandan da interneti gençlerimizin hizmetine vererek üniversitelerimizde gelişen çağın teknolojisine, trendine uyum sağlama noktasında da hükümetimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. Yurtlarımızın durumu çok çok iyileşti. Üniversiteleri 81 ile yaydık ve buralara yerleşen gençlerimiz var.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitime büyük önem verdiğini anlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Bu anlamda TEOG’da onun talimatıyla beraber yapılan değişiklik, inşallah temelden gelen gençlerimizin hem iyi yetişmesine hem de özgür bireyler olarak serbest zamanlarında daha çok sosyal faaliyetlerde bulunmasına vesile olacak. Daha çok araştırmaya, öğrenmeye imkan tanıyacak şekilde eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması, üniversitelerle beraber atılacak adımlarla Türkiye’nin topyekun değişimi ve dönüşümü noktasında atılan adımların meyvelerini 2023’e varmadan toplamış olacağız.”

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çalık da benzer mekanların çok önemli olduğunu belirterek, “MTTB’de yetişmiş nice güzel insan bugün Türkiye yönetiminde. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimizde, partimizde, ülke yönetiminde birçok MTTB üyesi büyüğümüz var.” diye konuştu.

AA