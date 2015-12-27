Mezrada Su Sevinci

Malatya’nın Arguvan İlçesi Yürektaşı Köyü Delimemetler mezrası yıllar sonra sağlıklı içme suyuna kavuştu.

Yıllardır su sıkıntısı çeken ve ihtiyaçlarının üç km uzaklıktaki dere yatağında bulunan kaynaktan temin ederek eşek sırtında evlerine getiren Delimemetler Mezrası köy sakinleri için 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve saniyede 500 gram su köy meydanına kadar borularla getirilerek çeşme yapıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Er, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “‘Bu bölgede bir yol yapımı çalışması vardı. Çalışmaları yerinde incelemek için gittiğimde iki delikanlı eşeklerin yularından tutmuş üzerlerinde sarı, sarı bidonlarla bir şeyler götürüyorlardı. Aracı durdurdum ve gençlere bu mazotları nereye götürdüklerini sordum. Onlarda bana mazot değil de su olduğunu söylediler ve bu suyu ne yapacaklarını sordum. Suyu evlerine götürdüklerini ve ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söylediler. Gençlere hangi köyde oturduklarını sorduktan sonra kendimi tanıttım. Benim yetkili birisi olduğumu anlayınca yalvarırcasına bizi bu çileden kurtarın köyümüzde içme suyu istiyoruz yaz kış demeden 3 kilometre uzaklıkta bulunan dere içerisindeki kaynaktan eşeklerle su getirmekten bıktık dediler ve köylerine döndüler ben yol çalışmalarını inceledikten sonra tekrar Delimemetler mezrasına gittim. Gerçekten benim içim burkuldu.21.yüzyılda hala eşekler sırtında ihtiyaçlarını karşılayabilmek için su taşıyorlardı. Malatya’ya geldiğimden beri yapmış olduğumuz çalışmalardan beni en çok etkileyen bu olay oldu. Biz bu çalışmaları başlattık. 3 kilometre uzakta saniyede 500 gram bir su kaynağı bulduk bu kaynağı evlerinin önlerine kadar getirip çeşme yaptık bu insanların sevinci görülmeye değerdi. Su sıkıntısı yaşanan köylerimizde köyler arasında bir takım itilaflar var. Bizler İl Özel İdaresi olarak Muhtarlarımızla beraber bu problemleri halletmeye çalışıyoruz” dedi.

Köy sakinlerinden Mukaddes Yıldız ise 36 yıldır su sıkıntısı çektiklerini ifade ederek, “Cenazemiz oldu onu yıkamak için çevre köylerden tankerle su getirdik. Allah razı olsun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Bey derdimize derman oldu, suyumuzu kapımıza kadar getirdi. Bir isteğim daha var bu suların evlerimize dağıtılmasıdır” dedi.