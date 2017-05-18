Mezuniyet Halayı

İnönü Üniversitesi Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet töreni yapıldı.

Hekimhan Mehmet Emin Sungur MYO Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sis, törenin açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilerin bugün mezun olduğunu ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini kaydetti.

Mezun olan öğrencilere yeni yaşamlarında başarılar dileyen Sis, tüm akademik ve idari personeli de kutladı.

Konuşmanın ardından 2016-2017 eğitim öğretim yılının birincisi Damla Nur Çinkılıç, okul ikincisi Ülkü Turhan ve okul üçüncüsü Emre Kalın’a ödülleri verildi.

Ayrıca üniversitenin mezuniyet etkinliklerinde görev alan Semra Çakmak, Kübra Fırat, Özgür Kaçar ve Hasan Onur Oğuz’a teşekkür belgeleri takdim edildi.

AA