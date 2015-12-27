MGC Görev Bölümü Yaptı

26 Mayıs Pazartesi günü yapılan Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) kongresinde göreve seçilen Yönetim Kurulu Haydar Karaduman Başkanlığında toplanarak görev bölümü yaptı.

Yönetim Kurulu başkanlığına Haydar Karaduman oybirliği ile getirilirken, Başkan Yardımcılıklarına Sonsöz Gazetesi Sahibi Ali Er, ER Tv Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Eren seçildi. Genel Sekreterliğe Yenimalatya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Levent Barış, Saymanlığa da Mustafa Kaya getirildi. Cemiyet Yöneticileri Ebuzer Aydın, Lütfi İnan, İsmail Demirci, Burhan Karaduman, Vahap Güner, Merve Karadağ üye olarak görev aldılar.

Cemiyet faaliyetlerini organize etmek üzere oluşturulan Kültür, Sanat, Gezi Komisyonu’nda İsmail Demirci, Ebuzer Aydın, Hüseyin Erduran, Ali Aladağ, Eğitim ve Basın Yayın Komisyonu’nda Selahattin Gökatalay, Merve Karadağ, Burhan Karaduman, Lütfi İnan, Remzi Hayta, Sportif Faaliyetleri Organize Komisyonu’nda ise Yılmaz Yaşar, Burak Altun, Abdullah Coşar görev aldı.

TSO VE ZİRAAT ODASI ZİYARET ETTİ

Bu arada, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Cemiyeti ziyaret ederek Başkan Haydar Karaduman’a hayırlı olsun dileğinde bulundu. Erkoç “Basınımızın önemli bir kuruluşu olan Cemiyetimiz yönetimine seçilenleri kutluyoruz” dedi.

Malatya Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz’da Cemiyet Başkanı Haydar Karaduman’ı ziyaret ederek hayırlı olsun diyerek kayısı hediye etti.