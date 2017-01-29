MGTC’nin Paneli ve Ödül Töreni Yapıldı

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC)’nin ‘Darbeler, Medya ve Malatya’ Sempozyumu ve basında yılın başarılıları ödül töreni Cumartesi günü Ramada Altın Kayısı Oteli’nde yapıldı.

Sempozyuma, Malatya Valisi Mustafa Toprak, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AKP Malatya eski Milletvekili Cemal Akın, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, siyasi partilerin il başkanları, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Gazeteci Vahap Munyar ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan’ın konuşmacı olarak katıldığı sempozyumun açılış konuşmasını Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz yaptı. Deniz, 15 Temmuz Darbe girişiminde Malatya’da yaşanan olayları anlatarak, basının darbe girişiminin engellenmesi sırasında yaptıklarından örnekler verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 15 Temmuz günü darbe girişimi ile ilgili yaşananları anlattı. Malatyalıların büyük fedakârlıklar göstererek darbe girişimine karşı durduğunu söyleyen Başkan Çakır, o gece ve sabahında alınan tedbirler ile mücadeleleri anlattı.

“Malatya’yı Pilot Bölge Seçmişlerdi”

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise konuşmasında Türkiye’de daha önce yapılan darbe günlerini ‘Kara Cuma’ya benzeterek; “1960 darbesi bir kara cuma, 1971 darbesi yine sabaha karşı bir cuma günü ilan edildi. 1980 darbesine gelince; en acı hadiselerini Malatya’da yaşadığımız o darbeye hazırlık sürecini yaşı müsait olanların hepsi hatırlayacaktır. Demokrasi şehidimiz Hamido’nun ölümünden sonra başlayan süreçte Malatya’da yaşamış olduğumuz o süreci hepiniz hatırlarsınız. 18 yaşına girmemiş evlatların bir sağdan bir soldan diyerek asıldığını hatırlarsınız. 28 Şubat dönemi de Malatya’nın pilot il olarak seçildiği bir darbe girişimi idi. Hala izlerini taşıyor Malatya, o izleri silmek için çok büyük bir mücadele veriyor. Arkasından yaşamış olduğumuz 27 Nisan e-muhtırası. 27 Nisan da büyük bir darbe girişimi idi. 40 yıldır bünyemizde barındırdığımız, ana damarlarımızdan kılcal damarlarımıza kadar bütün damarlarımıza girip manevi duygularımızı suiistimal eden, dost bildiğimiz ancak sırtımızdan hançerleyen bir örgütün yapmış olduğu bir darbe girişimi vardı. 15 Temmuz gecesi bu darbe girişimi Türkiye’nin kara cumalarından biri olarak anılacakken, milletin iradesi bunun önüne tamamen set oldu. İşte o milletin iradesinin yansıdığı 15 Temmuz gecesinde medya mensuplarımız çok büyük bir başarıya imza attı. Sayın Cumhurbaşkanımızı, ülkemizin liderini milletimizle buluşturan yürekli, cesaretli kahraman gazetecilerimiz vardı. O gün Cumhurbaşkanımızın davetiyle bütün milletimiz alanlardaydı. O gün o kahramanlığı gösteren gazeteci kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Sadece Türkiye’de değil Malatya’da da çok yürekli gazetecilerimiz vardı.” diyen Çalık; “15 Temmuz gecesi Malatya’daydım. Türkiye’de kahramanlık destanı yazılırken, bir destan da Malatya’da yazıldı. Basın mensubu arkadaşlarımıza bu mücadelede verdikleri destek için teşekkürlerimi sunuyorum. “ ifadelerini kullandı.

“Malatya Çok Ciddi Fedakârlıkta Bulundu”

Malatya Valisi Mustafa Toprak konuşmasında, “Çok önemli bir programı icra ediyoruz. 15 Temmuz karşısında Malatya çok ciddi fedakârlıkta bulundu. Esas bu işin Malatya’daki kahramanı Malatya halkıdır. Ben de tüm Malatya halkını alkışlamak istiyorum. “ dedi. Vali Toprak; “Basınımız sosyal ve kültürel gelişmelerin, kalkınmaya yönelik ekonomik atılımların; insanı ve insanlığı, devleti ve milleti ilgilendiren olağanüstü gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılması ve halkın olumlu ya da olumsuz tüm bu gelişmelerden haberdar edilmesi noktasında çok önemli bir görev icra etmektedir. Dolayısıyla basın ve medya kuruluşları ile basın ve medya mensuplarının halkın gözü, kulağı, devlet ve vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan köprülerin en önemlisi olduğunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Kabul Edilmesi Mümkün Değildir”

Vali Toprak; “Her ne kadar yakın tarihimizde bazı darbeler meydana gelmiş olsa da, hiçbir şekilde bunların kabul edilmesi mümkün değildir. Darbeler, her türlü hakkın, hukukun, Anayasa’nın askıya alındığı, milletin özgürlüğüne pençe vurulduğu, bu anlamda milletimizin iradesinin ve meclisinin ortadan kaldırıldığı bir durumdur. Yediden yetmişe herkes 15 Temmuz’un ihanet, hıyanet, yıkım ve kıyım teşebbüsü olduğunda hemfikirdir. Gazi Meclisimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Devlet Büyüklerimize, Emniyet ve Güvenlik Güçlerimize, kamu hizmet binalarına ve masum vatandaşlarımıza alenen kast edilmiş olması bunun en bariz göstergesidir. Ancak hıyanet şebekesi ve okyanus ötesi elebaşları bir şeyi hesap edemediler ki o da tarihi şan ve şerefle dolu olan Türk Milleti’nin Vatan-Millet-Devlet-Bayrak ve Hürriyet söz konusu olduğunda kadın-erkek, genç-yaşlı, işçi-memur, esnaf-köylü demeden canla başla mücadeleye girmekten çekinmediği, asla ve asla milli mücadelede, Çanakkale Savaşı ve Balkan Savaşları’nda olduğu gibi canını ortaya koymaktan çekinmemiştir. İşte Türk Basını da bu onurlu duruşun en güzel örneğini sergileyerek hain kalkışma sürecinde Milli İrademizin yanında yer almış ve yapılan cesur yayınlarla Yüce Türk Milleti’nin cesaretini perçinlemiş, devlet mekanizmasının seri ve pozitif işlemesi yolunda olumlu katkılar sunmuştur. Buna mukabil hepinizin huzurunda buradaki basın mensuplarımızın şahsında Türk Basınının güzide temsilci ve mensuplarına şükranlarımı sunmak istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Hürriyet Gazetesi Yazarı Vahap Munyar ve Türkiye Gazetesi Yazarı İsmail Kapan’ın konuşmacı olarak katıldığı sempozyuma geçildi.

Ödül Töreni

Sonrasında ise dallarında yılın gazeteci, köşe yazarı, televizyon ve radyo programcıları ile internet sitesine ödülleri verildi.

Jüri tarafından ödüllendirilenler şunlar:

Yılın Gazete Haber Muhabiri : Ferdi Durdu (Yeni Malatya Gazetesi)

Yılın Tv Haber Muhabiri : Hüseyin Kızluk (Vuslat Tv)

Yılın Gazete Spor Muhabiri : Mehmet Yeler (Malatya Söz Gazetesi)

Yılın Tv Kameramanı : Selçuk Dönmez (TV Malatya)

Yılın Spor Köşe Yazarı : Abdullah Ergün (Nethaber Gazetesi)

Yılın Tv Programcısı : Hülya Kaya (Er Tv)

Yılın Gazete Sayfa Tasarımcısı : Faruk Ünlü (Malatya Söz Gazetesi)

Yılın Tv Program Yapımcısı : Mehmet Kılıç (Vuslat Tv)

Yılın Gazete Köşe Yazarı : Didem Barut (Busabah Gazetesi)

Yılın Spor Programcısı : Fatih Avcı (Er Tv)

Yılın Tv Spor Yorumcusu : Aziz Yiğit (Vuslat Tv)

Yılın Radyo Programcısı : Hülya Özel (Radyo Kral 44)

Yılın Haber Sitesi : Malatyahaber.com

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com