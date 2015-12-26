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Malatya Haber -

MHK Hakemleri Açıkladı

MHK Hakemleri Açıkladı
  • 27.12.2015
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Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) liglerde haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Pazar günü 13.00’de İnönü Stadı’nda başlayacak olan Malatyaspor- Orduspor maçını Manisa bölgesinin Süper Lig klasman hakemlerinden Koray Gençerler, Pazar günü 13.30’da Van’da oynanacak olan Belediye Vanspor- Malatya Belediyespor maçını ise Nevşehir bölgesinin C klasman hakemlerinden Tuna Ayran yönetecekler.

TFF 1. LİGDE..
TFF 1. Lig’de haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

“24 Kasım Cumartesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor – Boluspor: Mustafa Kubilay Öztekin
Mardinspor – Karşıyaka: Gökhan Güneşer

25 Kasım Pazar
Antalyaspor – Elazığspor: Süleyman Abay
Giresunspor – Samsunspor: Abdullah Yılmaz
Kartalspor – Kayseri Erciyesspor: Özgüç Türkalp
Eskişehirspor – Kocaelispor: Bünyamin Gezer
13.00’de Malatyaspor – Orduspor: Koray Gençerler, Ekrem Kan, Ali Saygın Ögerler, 4. hakem Çağatay Şahan
Altay – İstanbulspor: Mustafa İlker Coşkun

26 Kasım Pazartesi
Sakaryaspor – Diyarbakırspor: Uğur Söylemez”

3. LİGDE..
TFF 3. Lig 1. grupta Pazar günü oynanacak haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

“1. Grup
Karsspor – Cizrespor: Ahmet Hilmi Kesici
Kilis Belediyespor – Batman Petrolspor: Bülent Uludoğan
Antakyaspor – Bingöl Belediyespor: Kamil Çetin
Aksarayspor – Nusaybin Demirspor: Bayram Aydın
Siirtspor – Mezitlispor: Murat Yenice
13.30’da Belediye Vanspor – Malatya Belediyespor: Tuna Ayran, Sedat Orak, Muammer Uçar, 4. hakem Ali Karaman
Batman Belediyespor – Ceyhanspor: İbrahim Karaca
Şırnakspor – Diyarbakır Kayapınar Belediyespor: Murat Göze”

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