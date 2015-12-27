MHP Akçadağ Kongresi

MHP Akçadağ İlçe Başkanlığına Yusuf Ertaş seçildi.



İlçe Başkanlığındaki kongrede konuşan MHP Malatya İl Başkanı Arif Yıldız, meclisten MHP’nin de desteği ile geçen zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran kanuna değindi. Yıldız, kongredeki coşkunun kendisini mutlu ettiğini belirtti.



MHP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Saime Palancıoğlu ise Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin selamlarını getirdiğini bildirdi.



Yusuf Ertaş’ın başkanlığındaki ilçe yönetimi Mehmet Yaşar Eryazgan, Mahmut Güde, Mehmet Torun, Adnan Günay, Kenan Güde, Hakan Uçar, Kemal Karakayış, Sami İlhan, Ömer Kara, Mehmet Şahin, Hasan Teşdoğ, Osman Torun, İsmail Şahin, Mustafa Tuğcan’dan oluştu.

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