Silahlı Kavga!.. MHP İl Başkanı ve 4 Kişi Yaralandı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde, iki grup arasında otel lobisinde başlayan tartışma, otel dışında silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayda, MHP kurultayına katılan MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar’ın da yaralandığı iddia edildi.
İddiaya göre; saat 16.00 sıralarında Çankaya ilçesi Maltepe Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde yaşandı. Otel lobisinde iki grup arasında çıktığı iddia edilen olayda tabanca ile ateş edilmesi sonucunda MHP İl Başkanı Bülent Avşar’ında aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı.
Yaralılar Ankara’daki çeşitli hastanelere kaldırıldılar.
DETAYLAR GELECEK…
Malatyahaber.com
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