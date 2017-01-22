“MHP İle Birlikte sahiplik Yapacağız”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin bekası noktasında güçlü iktidarlara, güçlü Türkiye’ye, güçlü yönetimlere, güçlü ekonomiye ihtiyacının olduğunu söyledi.

Bakan Tüfenkci, Malatya’da gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yoğun bir meclis çalışmasını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Türkiye’nin yarınlarında çok önemli olan bir değişiklik teklifini, anayasa değişiklik teklifini kabul ettik. Meclis olarak kabul ettik ve milletin huzuruna sunma aşamasına getirdik. İnşallah Cumhurbaşkanımız imzaladıktan sonra artık söz ve karar milletin olacak. Millet, o kadar engellemelere rağmen ‘milletin önüne gelmesin’ diye çaba gösterenlerle, ‘değişiklik milletin önüne gelsin’ diye çaba gösterenleri ibretle izledi ve kararını da nihayetinde inşallah verecek” dedi.

“TÜRKİYE HIZLI BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDECEK”

Bakan Tüfenkci, milletin anayasa değişikliğine onay vermesiyle birlikte Türkiye’nin hızlı bir şekilde yoluna devam edeceğini kaydetti.

14 yıllık AKP iktidarlarında, Türkiye’nin tek başına iktidarın ne olduğunu gördüğünü dile getiren Tüfenkci, şunları söyledi: “Anayasa değişikliği özellikle Türkiye’nin içerisinde bulunduğu coğrafyada; jeopolitik, politik konumu da dikkate alındığında Türkiye’nin geleceği noktasında önemli bir değişikliktir. Bu değişiklikle beraber güçlü Türkiye, güçlü yürütme ve güçlü iktidarlarla bu coğrafyanın yönetileceği ve bu coğrafyada var olacağını artık yediden yetmişe herkes anladı. Suriye’ye, Irak’a, İran’a, Yunanistan’a, etrafımıza bir baktığımızda bu coğrafyada mutlaka tek başına ve güçlü bir iktidarla, hızlı kararlar alabilen iktidarla, hızlı ve etkin sürdürülebilir kararlar alabilen iktidarların bu milletleri bir, beraber ve ayakta tuttuğunu görürüz. 14 yıllık AK Parti iktidarlarında, Türkiye tek başına iktidar nedir gördü. 7 Haziran’daki iktidarsızlığın neler getirdiğini, hangi örgütlerin, hangi terör örgütlerinin bu coğrafyada söz sahibi olmaya çalıştığını da gördü. Ama inşallah anayasa değişikliğine millet onay verdikten sonra Türkiye hızlı bir şekilde yoluna devam edecek. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar, özellikle 2023 hedeflerini de dikkatte aldığımızda, ekonomimizi de hızlı bir şekilde karar alabilen, hızlı bir şekilde hareket edebilen, sürdürülebilir kararlar alabilen bir yapıya kavuşturmalıyız. Dolayısıyla Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da ülkenin kalkınması noktasında, ülkenin gelişmesi noktasında ve ülkenin büyümesi noktasında dün olduğu gibi bugün ve yarında kararlılıkla devam edecek.”

“2017 YILI YATIRIM YILI OLACAK”

Tüfenkci,2017 yılının Türkiye için yatırım yılı olacağını kaydederek, “ son aylarda Türkiye’ye DEAŞ, PKK, DHKP-C terör örgütüyle halka panik, korku, yılgınlık yaratmak isteyenler, sahada bunu başaramayınca ekonomik anlamda da Türkiye’yi dize getirmek, çökertmek amacıyla hem yurt dışında hem de yurt içinde organize bir şekilde bir taarruza geçtiler. Bunu bir takım yurt içinde yatırım yapan yabancı yatırımcıların, yurt içi yatırımlarını hiçbir neden yokken sırf Türkiye’deki 15 Temmuz’dan sonraki gelişmelerden rahatsız olanlar, adeta ’15 Temmuz niye başarılı olamadı’ diye hayıflananlar, Türkiye’deki bir takım alımlarını durdurmaya veya Türkiye’den çıkışları hızlandırmaya; bu tip fonların Türkiye’deki yatırımlarını engellemeye yönelik gerek yurt dışına kaçmış lobilerin gerekse yurt içindeki bir takım güçlerin bu lobi faaliyetlerinin de etkisiyle bu tür bir taarruzda bulunduklarını görüyoruz. Ama Allah’a hamdolsun Türk ekonomisi gerçekten güçlü, Türk maliyesi almış olduğu tedbirlerle bu kırılganlıkları yaşamadan dimdik ayakta. Kimi not kuruluşlarının yıpratma amaçlı bir takım notlarına veya tavsiyelerine bakmayın, sahaya bakın, millete bakın. Millet, saha dimdik ayakta, inşallah yerinde almış olduğumuz tedbirlerle ve teşviklerle 2017 yılı yatırım yılı olacak. 2017 yılında ihracatımızı, üretimimizi, istihdamımızı artırarak ve sağ salim referandum sürecini de geçirdikten sonra Türkiye’nin yolu açık. Türkiye emin adımlarla 2023 hedeflerini gerçekleştirmiş olacak” ifadelerini kullandı.

“BU METNE MHP İLE BİRLİKTE SAHİPLİK YAPACAĞIZ”

Bakan Tüfenkci, bir gazetecinin ‘mecliste Milliyetçi Hareket Partisi maddelerin geçmesi için destek verdi, referandum sürecinde MHP’nin oyu sizce nasıl olacak?’ sorusuna, “Anayasa değişikliği tek başına AK Parti’nin bir anayasa değişikliği değil. Milliyetçi Hareket Partisi’yle ortak görüşerek ve ortak hazırladığımız metni meclis getirdik. Yine mecliste de Milliyetçi Hareket Partisi’yle, AK Parti’nin oylarıyla beraber kabul edildi ve milletin huzuruna geldi. MHP liderinin de ifade ettiği gibi MHP’de siyaset yapan arkadaşlara da yakışır şekilde mecliste arkasında durdukları, birlikte getirdiğimiz bu metne yine milletin huzurunda da birlikte sahiplik yapacağız. Millet tarafından onaylanması noktasında birlikte millete anlatıp, çaba sarf edeceğiz. Dolayısıyla bir sorun olacağına, MHP’li ve AK Partili siyasetçiler tarafından halka anlatma noktasında herkesin üzerine düşeni yapacağına inancım tamdır” cevabını verdi.

“AMERİKA’DAN ORTADOĞU POLİTİKALARI KONUSUNDA BÜYÜK BEKLENTİLERİMİZ VAR”

ABD Başkanı Trump’ın bilinmeyen bir kutu olduğunu ifade eden Tüfenkci, şunları söyledi:

“Yeni göreve başladı. Özellikle Ortadoğu politikaları bakımında Türkiye olarak büyük beklentilerimiz var. Ortadoğu politikasının değişmesini arzuluyoruz. Bu değişimin Amerika’nın çıkarlarına da olduğunu düşünüyoruz. NATO’da Amerika müttefikimiz ve bu noktada da müttefiklerin özellikle teröre karşı birlikte hareket etme kabiliyetinin artırılmasını bekliyoruz. İnşallah buna dair çalışmaları da önümüzdeki günlerde görürüz diye umut ediyoruz” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN BEKASI İÇİN ÖNCELİKLE GÜÇLÜ İKTİDARA İHTİYACI VAR”

Bakan Tüfenkci, idam talepleri konusunda ise şunları söyledi, “Tabi öncelikle önümüzde bir referandum süreci var. Çünkü idamda getirseniz, idam ne için var, terörü önlemek istenilen nedir, Türkiye’yi bölmek isteyenlere, Türkiye’ye kan akıtarak zor duruma düşürmek isteyenleri ve Türkiye’deki bu terör faaliyetlerini cezası olarak idam isteniyor, işte Türkiye’nin bekası için deniliyor. Dolayısıyla Türkiye’nin öncelikle bekası noktasında güçlü iktidarlara ihtiyaç var, güçlü Türkiye’ye ihtiyaç var, güçlü yönetimlere ihtiyaç var, güçlü ekonomiye ihtiyaç var ve anlamda da öncelikli olarak anayasa değişikliği var. Bu referandum hallolunduktan sonra, ondan sonra AK Parti ve gerekli organları ve yetkili organları çalışmalarına yapar ve ona göre teyit şekillenir. “

HAFTA SONUNA NÖBETCİ NOTER

Hafta sonları nöbetçi noter sistemi ile ilgili soruya ise Bakan Tüfenkci, “Dün biliyorsunuz otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ticaret erbabı ile beraber Ankara’da olmuştuk. Orda da bu tip talepler olduğun görmüştük. Bunu İnşallah hem Noterler Birliğine, hem de Adalet Bakanlığımıza ileteceğiz. Onların görüşlerini de alıp, onlardan bu noktada adım atmalarını isteyeceğiz.” şeklinde cevap verdi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com