MHP Kadın Kolları Bayrak Dağıttı

MHP Malatya Kadın Kolları, İstiklal Marşının kabulünün 97’nci yıl dönümü nedeniyle vatandaşlara İstiklal Marşı, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Türk Bayrağı dağıttı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği programda günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, “İstiklal Marşı’mızın 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmesinin üzerinden tam 97 yıl geçti. İstiklal Marşı bizim kırmızı çizgilerimizdendir, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Ne İstiklal Marşı sıradan bir marştır, ne de onu yazan Şair Mehmet Akif Ersoy sıradan bir şairdir . İstiklal Marşı bir ulusun yazdığı ve dünyada bir eşi daha bulunmayan bir kahramanlık destanıdır . Vatanımızda “Son Ocak’ sönünceye kadar okunacak ve diğer kutsallarımız gibi yaşatılacaktır. Milli Birlik ve Bağımsızlığımız için Afrin’de kükremiş sel gibi bendine sığmayıp taşan kınalı kuzularımız oldukça vatanımız parçalanamayacak, bağımsızlığımıza göz diken hainler bedbaht olacaklardır. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyen Mehmet Akif Ersoy’u minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu Şad olsun” diye konuştu.

Konuşmanın ardından vatandaşlara Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi dağıtıldı.

iha- Bülten