MHP Pütürge Kongresi Yapıldı



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pütürge ilçe kongresi yapıldı. Başkanlığa Ahmet Aslan seçildi.



Kongrede divan başkanlığına Mehmet Erdem, katipliklere Mehmet Ali Kaya, Vahap Murat ve Süleyman Celebi getirildikten sonra, gündemin diğer maddelerine geçildi. Kongreye katılan Malatya İl Başkanı Avukat Arif Yıldız, “Bizim davada insanlar önemli değil, dava önemli. MHP’nin güttüğü bu davaya hem ülkemiz, hem Türki Cumhuriyetlerin ihtiyacı var. Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı Başbakan Tayyip Erdoğan. Bu proje için düğmeye basıldı, Sudan’ı böldüler. Libya’yı bölecekler, şimdi de Suriye için düğmeye bastılar. Bunu tasarlayanlar kimle yapacaklar. Elbette Türkiye’deki işbirlikçileriyle. TBMM’de ülke için duruş sergileyen MHP var. Buna cesaret edemeyecekler. ABD’nin eski dışişleri bakanı açıklamıştı. Ülkelerin sınırlarını biz belirleriz diye. İşte buna engel olmak için ülkücü camiaya büyük görev düşüyor.”dedi.



Daha sonra yapılan seçimle yönetim Ahmet Aslan başkanlığında oluşturuldu. Aslan başkanlığındaki yönetimde smail Uğur Polat,Yasin Karakaş, Ramazan Baytekin,Murat Güngör,Mehmet Balcı,Taner Bıçkıcı,Ahmet Turan Beşirik,Ahmet Rıfai Aksu,Mehmet Kılıç,Mehmet Bayram,Cemal Kariman,Hüseyin Güler ve Ramazan Karabulut görev aldılar.



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