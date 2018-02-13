MHP’li Kadınlar Kan Verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Kadın Kolları tarafından parti binasında Kızılay’a kan bağışında bulunuldu.

Kan bağışına Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, MHP İl Başkan yardımcısı Yücel Canpolat, MYK eski üyesi Saime Palancıoğlu ve MHP Malatya eski Kadın Kolları Başkanı Emine Ulaş ve partili kadınlar katıldı.

Parti binasında düzenlenen kan bağış kampanyasında konuşan Avşar Afrin’ deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan’a yönelik başlatılan icra takibine tepki gösterdi.

Yapılan haksızlığa karşı olduklarını belirten Avşar ‘ Özalkan 22 Ocak günü şehit oldu. Alacaklısı ise bir gün sonra tahsilat için harekete geçti. Adalet Bakanlığı Astsubay Musa Özalkan’ın, şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan bu haksızlığa karşı olduğumuzu ve bu olayı şiddetle kınadığımızı ve acilen bu yanlışlığın düzeltilmesini istiyoruz. Bu olaya karışan avukattır, icra memurlarıdır, hepsinin derhal hukuk karşısında hesap vermesi gerekmektedir” dedi.

“Çalışmalardan memnunum”

Kadın Kolları’nın çalışmalarından da bahseden Avşar, “Kadın kolları başkanlığımızın kısa süre içinde atanmalarına rağmen göstermiş oldukları performans ve çalışmalardan memnunum. Özellikle göreve atandıkları gün şehitlerimize ve şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirmeleri bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Hemen akabinde Afrin’deki Mehmetçiklerimiz için Kızılay ile işbirliği yaparak kan bağışı yapmaları takdire şayandır. Şahsım ve yönetim kurulum olarak Kadın Kollarımızla bundan sonraki süreçte hep birlikte MHP’yi daha iyi yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

“Kan bağışıyla destek olalım dedik”

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ise yaptığı açıklamada, “Bizim için canlarını veren Mehmetçiğimize kınalı kuzularımıza bizde kanlarımızla kan bağışıyla destek olalım dedik. Onun için parti binasında topladık” dedi.

“Mehmetçiğimiz can verirken biz kan vermişiz çok mu”

Milliyetçi Hareket Partisi MHP MYK eski üyesi Saime Palancıoğlu ise Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, “Mehmetçiğimiz can verirken biz kan vermişiz çok mu. Tarihimize baktığımızda nene hatunları, kara Fatmalar cephede Mehmetçiğin yanında yer almışlardır, gerekirse kanımız değil canımızla, bedenimizle Mehmetçiğin yanında olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra MHP İl Başkanı Avşar MHP Malatya eski Kadın Kolları Başkanı Emine Ulaş’a yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verdi.

iha