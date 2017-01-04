You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim


Opel Reklam
Malatya Haber -

MHP’li Kadınlardan Vali’ye Ziyaret

MHP’li Kadınlardan Vali’ye Ziyaret
  • 04.01.2017
  • 0

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Ayşegül Coşkun ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Coşkun, Ülkenin bu gün içerisinden geçmiş olduğu zor dönemde her zamankinden fazla birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini, kendilerinin de geçmişte olduğu gibi bu günde devletin yanında olduklarını ifade etti.

Kendisi ve üyeleri adına 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde ve sonraki süreçte, Vali Toprak’ın duruşundan, ilimizin aynı zaman da ülkemizin huzur ve barışı için göstermiş olduğu çabalardan dolayı teşekkür edip yürekli ve cesur davranışından dolayı da tebrik etti.

Başkan Coşkun, kadın kolları olarak yürüttükleri faaliyetler hakkında da bilgiler verdikten sonra ziyaretleri anısına Vali Toprak’a Türk Bayrağı ve Bakır işlemeli Atatürk Portresi takdim etti.

Vali Toprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, güzel ve anlamlı hediyeleri ve ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.

Bülten

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."