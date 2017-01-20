MHP’lilerden Şehitlik Ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, “Hepimiz birer şehit adayıyız Hepimiz şehadet şerbetini içmeye hazırız” dedi.

MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve beraberindeki partililer Malatya Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Burada şehitlerin mezarlarını ziyaret eden ve karanfil bırakan MHP’ liler ziyarete gelen şehit ailelerle de bir süre görüşüp ve ailelere sabırlar diledi. Burada açıklamalarda bulunan Kaya, “Bu bayrak inmesin diye bu ezan dinmesin diye bu topraklara namert ayağı değmesin diye kendilerini seve seve bu ülke için şehadet şerbetini içmişlerdir. Bizler MHP olarak şehitlerimize bayrağımıza vatanımıza milletimize çok büyük değer veren bir camiayız. Bu nedenler hepimiz birer şehit adayıyız. Hepimiz şehadet şerbetini içmeye hazırız. Ancak burada yatan şehit kardeşlerimiz bu ülke için kendilerini feda etmişlerdir. Ömer Halisdemir Niğde’lidir Türk’tür. Fethi Sekin Elazığlıdır Kürttür. Biri 15 Temmuzda ülkesi bayrağı milleti için kendini feda etmiştir. Bir tanesi de İzmir de polislik görevini yaparken adliyeye yaklaşan bir bombacıyı daha büyük bir faciayı önlemek için kendisini feda etmiştir. Burada görünen şudur ki Çanakkale de savaşanlar Türk müydü Kürt müydü Laz mıydı? Ömer Halisdemir Türk diğer kardeşimiz Kürt demek ki ülkede Türk Kürt ayrımı yok. Biz kardeşiz. Bu ülkeyi de Kürtlük üzerinden Türklük üzerinden ayrıştırmaya çalışanlar görmüştürler ki bütün çabaları boştur. Zor günlerimizde bunların üstesinden geldik bundan sonrada gelmeye devam edeceğiz. Allah bütün şehitlerimize rahmet yakınlarına sabırlar versin” şeklinde konuştu.

iha