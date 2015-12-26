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Malatya Haber -

MHP’nin Geciken Listesi!

MHP’nin Geciken Listesi!
  • 26.12.2015
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Aday listesine en zor ulaşılan siyasi parti olan MHP’nin Malatya listesi belli oldu. İlk sırasında Fikret Şinasi Kazancıoğlu’nun (fotoğraftaki) bulunduğu MHP’nin 7 kişilik liste yapısında da sürpriz bir sıralama olduğu gözlendi.

Bu partide; MHP’nin eski milletvekili Namık Hakan Durhan ile eski ANAP milletvekili Talat Zengin’e listede yer verilmediği gözlendi. Talat Zengin’in, daha önce listenin 2. sırasında yeraldığı, ancak bazı itirazlar üzerine, YSK’ya verilen listeden çıkarılıp yerine Abuzer Aslan’ın yazıldığı iddia ediliyor.

MHP’nin listesi şöyle:

1-Fikret Şinasi Kazancıoğlu (Makine Y.Mühendisi- DDY eski genel müdür yardımcısı)
2-Abuzer Aslan (İnşaat Mühendisi- Bayındırlık eski il Müdürü)
3-Ali Eroğlu (Veteriner- eski müsteşar yardımcısı)
4-Saime Palancıoğlu (Serbest Meslek)
5-Cumali Demirel (Diş Hekimi- Eski Belediye Meclis Üyesi)
6-Doç.Dr.Mehmet Birey (Ankara Ü. Öğretim Üyesi)
7-Hakkı Güngör Gürbüz (Bürokrat-Çalışma Bak. Başmüfettiş)

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