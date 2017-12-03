MHP’ye 100 Kişilik Katılım

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanlığında yapılan üye katılım töreninde 100 kişi MHP Yeşilyurt İlçe Başkanlığına üye oldu.

Parti binasında yapılan törende konuşan MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, MHP’nin Türkiye’nin sigortası ve mihenk taşı olduğunu ifade ederek, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin oy oranı sayısı az olsa da özgül ağırlığı çok daha fazladır. Bu ağırlık 15 Temmuz’da Türk halkı tarafından bir kez daha görülmüştür. İşte liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyin, ‘Önce devletim ve milletim, sonra partim ve ben anlayışı’ bugün burada vuku bulmuştur. Buradaki kardeşlerimiz Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında birleşmiştir. Ben kendilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Son iki haftada toplam 100 kişinin MHP’ye üye olduğunu aktaran Kaya, “Bu katılım, gerçek manada, Türk halkının partimize bakış açısını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Basında her gün servis edilen, ‘Milliyetçi Hareket Partisinden istifalar hızla çoğalıyor’, haberlerinin de asılsız olduğu ve şer odakları tarafından organize edilen söylemler olduğu aşikardır. Yıllar boyu MHP’yi bölmeye, parçalamaya, eritmeye çalışan şer odakları MHP ‘nin hızlı yükselişinin önüne geçememiştir. Ben katılımlarından dolayı tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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