MHP’ye Adaylık Başvuruları

MHP Malatya İl Teşkilatı’nda aday adaylığı başvuruları devam ediyor. 1 Eylül’de başlayan başvurular için son gün 6 Eylül Pazar. Başvurular saat 17.00’ye kadar kabul edilecek.

BAŞVURULAR..

Büyük Birlik Partisi’nden istifa ederek MHP Malatya İl Teşkilatı’na katılan Şefik Candemir ve eski SSK İl Müdür Yardımcısı Mehmet Arıkan, 1 Kasım’da yapılacak genel seçim öncesi MHP Malatya İl Başkanlığı’na aday adaylığı için başvuruda bulundu.Başvuruları kabul eden MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem, “7 Haziran seçimlerinde ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen zihniyet bir nebzede olsa emeline kavuştu. Gerek basında gerekse kamuoyunda bu kaosu Milliyetçi Hareket Partisinin oluşturduğu iddiaları had safhaya çıktı. MHP’nin her şeye hayır dediği söylendi ama bir bakın biz nelere hayır demişiz, bizim şartlarımızı kabul etmeyenler nelere hayır demiş” diye konuştu.

Şefik Candemir ve Mehmet Arıkan’ın MHP için değerli olduğunu ifade eden Erdem, “Arkadaşlarımız bugün aday adayı olmak için partimize başvurdu. Malatyalılarla tanışmak istiyorlar, davamıza hizmet etmek istiyorlar. İkisi içinde hayırlısı neyse o olsun” dedi.

MHP’den aday adayı olmak için başvuruda bulunan Şefik Candemir ise, “Davamızı Meclis’te daha iyi savunabilmek için bugün müracaat ettik, sayın başkanımızda müracaatımızı kabul etti, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Mehmet Arıkan da, “Biz eğer Meclis’e gidersek MHP’yi en üst seviyede temsil etmek için mücadele edeceğiz. İnşallah Malatya’da da MHP’yi en yüksek seviyeye çıkartacağız, hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı Ali Eroğlu’nun da aday adaylığı başvurusunu yaptığı öğrenildi.

MHP’de 7 Haziran seçimleri öncesi adaylık için başvuruda bulunan, aralarında Hakan Yılmaz ve Hakan Kalkan’ın da bulunduğu isimlerin yeniden başvurarak aday adayı oldukları haber alındı.

KAZANCIOĞLU’NUN DA BAŞVURUYOR..

Bu arada, MHP’de Doç.Dr. Şinasi Kazancıoğlu’nun da milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunması bekleniyor. 2014 yerel seçimlerinde MHP’nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Kazancıoğlu’nun, başvurusunu Pazar günü partinin genel merkezine yapacağı ifade ediliyor.