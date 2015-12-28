MİAD’ın Ankara Buluşması

İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD)’nin Ankara Buluşması, Malatyalı siyasetçi, bürokrat ve işadamlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili olarak MİAD’ı basın bülteni şöyle:

“Malatyalı siyasetçi, bürokrat, ve işadamlarının katılımıyla düzenlenen MİAD Ankara Buluşması 2 Aralık 2015 Çarşamba günü Ankara Rixos Otel’de gerçekleştirildi. Medicana Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt’ un ev sahipliğinde düzenlenen toplantının onur konuğu Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi oldu.

Toplantı açılış konuşmasını yapan MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, toplantıya katılan Yargıtay, Sayıştay, HSYK mensuplarına ve diğer devlet kurumlarında görevli bürokratlara ve Malatyalı işadamlarına teşekkür etti. Akdaş “Siyaset bitti, seçim bitti, artık hizmet zamanı Malatyalı sayın bakanın etrafında ona destek olmalıyız. Bu birlik ve beraberliği her zaman göstermeliyiz. MİAD başkanı olarak Malatyalı İşadamlarıyla gurur duyuyorum. Aramızda gazeteci Vahap Munyar ve Yavuz Donat var , bizi yalnız bırakmadılar.

MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akdaş, konuşmasının devamında İşadamlarının taleplerini sıraladı;

“Malatyalı İşadamları vergi, istihdam ve üretim yönünden örnektir. Malatyalı markadır. Şehrimizde marka olmalı, bunun için şehrin tüm yöneticiler ile toplum ile birlikte hareket etmesi gerek. Seçimler sonrası göreve gelen arkadaşlara sabırla şans vermeliyiz. İşadamları olarak siyasicilerden yeni anayasa istiyoruz. Asgari ücret bölgesel olsun istiyoruz. Hukukçu arkadaşlarla dertleşmek istiyorsan işçi arkadaşlara karşı duygusal yorumlar bizi zora sokuyor. Lütfen bizide düşünmeden karar vermeyin.

Gün beraberlik günüdür, gün bu cennet vatanın geleceğine katkıda bulunma günüdür.” dedi. Yunus Akdaş, son olarak vefat eden Malatyalı büyüklerimizi; Mevlüt Aslanoğlu ve Galip Demirel’i andı. Toplantıya katılan TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan’a teşekkür etti.

Toplantıda İnönü Üniversitesi rektörü Cemil Çelik üniversite için yapılan çalışmalardan bahsetti. Çelik “Üniversitemiz bölgenin ihtiyacını karşılamaktadır. Önemli projeler yaptık. MİAD ile çalıştık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Konukevi ilk projemizdi. MİAD’ın öncülüğü oldukça önemlidir. Bu devam edecektir.” dedi.

Toplantıya katılan Recai Kutan, katılımcılara selamlama konuşması yaptı. Kutan işadamlarına hitaben “Şu anda Türkiye’nin her tarafında çok başarılı sanayici işadamı kardeşlerimiz var, bu gurur vesilemizdir.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, konuşmasına; “Seçimlerde bana destek veren Yunus Akdaş’a, MİAD’a teşekkür etmek isterim” diye başladı. Erdem, dostluğu bilen ve bu ortamda bulunan herkese teşekkür etti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, konuşmasında; “Allah herkese böyle kalabalık bir ortam nasip etmez, şanslıyız. Ne mutlu ki işadamlarımız var. Ülkeleri için, memleketleri için bir araya geliyorlar. Yetiştirdiği insanlar Malatya’mın gururudur” dedi. CHP Milletvekili Murat Emir ise, sadece CHP’de 20’nin üzerinde Malatya kökenli milletvekili olduğunu belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç; “MİAD Malatyalı birbirinden haberdar olması adına bugün önemli bir iş yapıyor” dedi. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık katılımcıları selamladı. Ankara’ya hoşgeldiniz diyerek sözlerine başladı. Çalık; “19 yıllık bakan özlemini sonlandıran Başbakan ve Cumhurbaşkanlarına teşekkür ediyorum. Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatyalı, Malatya’nın sıçrama yapma, Antep ve Kayseri ile rekabet etme zamanı” diyerek sözlerini tamamladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar; “Hem misafir hem de ev sahibi olarak buradayım. MİAD da Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Meclisteki odamın kapısı açık herzaman sizleri bekliyorum.”dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci Konuşmasında, bakan ve milletvekillerine başarılar diledi. AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar; “Malatya bir Recai Kutan yetiştirdi. Bu uzun yıllar anlatılacaktır. Bizimde Recai abi gibi anılma çabamız olmalı. Bütün Malatyalı vekiller ile birlik olmalı, herkese örnek olmalıyız. Bu ülkemize katkı sağlar. Birlikte gelişmeli, birlikte Türkiye’yi büyütmeliyiz.” dedii

Toplantıda Malatya’da valilik yapmış, eski valiler adına Saffet Arıkan Bedük bir konuşma yaptı. Bedük, bugün ortam Özal’ın başkanlığında İstanbul’da yaptığımız toplantıyı hatırlattı. Böyle bir toplantı katılım ve insanların heyecanı beni mutlu etti. Malatyalı İşadamları deyince aklıma özellikle birlik geliyor, dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı; Bülent Tüfenkçi; “Bu güzel organizasyon için MİAD’a, Başkanına, Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Bakanlık şahsıma değil, Malatya’ya verilen bir bakanlıktır. Malatyalıya teşekkür ediyorum. Bu görevi sizlerin katkıları ile, başarılı ile tamamlayacağız. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda işlemler kolaylaşacak. Hızlandırma ve şeffaflaştırma için çalışmayı hedefliyorum. 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi için çok çalışacağız, İşadamlarımız gümrük sıkıntısı yaşamamalı, işlemleri elektronik ortama taşıyacağız. Malatyalı namusludur, dürüsttür, samimidir, en önemlisi vatanseverdir, el ele vermeliyiz. Bunun için sizlerin de desteklerini bekliyorum. MİAD’a bizleri bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum.”

Toplantının sonunda günün anısına Bülent Tüfenkçi’ye plaketlerini vermek üzere; Malatyalı işadamları Kadir Eriş, Necmettin Bitlis, Şahin Nalbant, Yüksel Çengel ve Bendevi Palandöken kürsüye geldiler ve plaket töreni gerçekleştirildi. Günün anısına çekilen toplantı fotoğrafları ile toplantı tamamlandı.”