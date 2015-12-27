Midibüs-Mikser Çarpıştı:7 Yaralı

Malatya’da işçileri taşıyan servis midibüsü ile beton mikseri kamyonunun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 1. Organize Sanayi Bölgesi birinci arada meydana geldi. Bayram Yılmaz yönetimindeki özel bir tekstil firmasına ait 44 S 0628 plakalı işçi servisi midibüsü ile Veysel Yabaş yönetimindeki özel bir beton firmasına ait olan 44 KA 507 plakalı beton mikseri çarpıştı.

Kazada sürücü Bayram Yılmaz ile midibüs içerisinde bulunan işçiler Onur Karakaya, Ercan Abdullah Aşık, İbrahim Ayhan, Cemil Taşkıran, Mikail Baydemir ve Hüseyin Yardım yaralandı. Beton mikseri kamyonunun şoförü Veysel Yabaş ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.