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Malatya Haber -

“Millet En Doğru Kararı Verecek”

“Millet En Doğru Kararı Verecek”
  • 23.03.2017
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Hüda Par Malatya İl Başkanı Orhan Dikgöz, “Referandumda milletin en doğru kararı vereceğinden eminiz” dedi.

Hüda Par Malatya İl Başkanı Orhan Dikgöz, beraberinde parti yöneticileriyle birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İl Başkanı Dikgöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile Malatya’nın sorunlarını istişare edeceklerini söyledi. Referandum sürecine de değinen Dikgöz, milletin en doğru kararı vereceğinden emin olduklarını belirtti. Siyasi partilerin ülkelerin geleceğine şekil verdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Her seçim yeni bir başlangıçtır. Siyasi partiler sadece bir kişiye değil, bir topluluğa değil, herkese hizmet üretir. Ülkemiz bir referandum süreci yaşıyor. Milletimiz ülkemiz için en doğru kararı verecektir” şeklinde konuştu.

iha

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