“Milletimiz Gereken Dersi Verecektir”

AKP’li Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır ve İl Başkanı Kahtalı ile AKP Akçadağ İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı Danışma Meclisi’nde yaptığı konuşmada, “Kongreler sürecini hep birlikte yaşadık. 13 ilçemizin kongrelerini tamamladık. Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının kongredeler de tamamlandıktan sonra İl Kongresini de sayın Genel Başkanımız ve cumhurbaşkanımızın verdiği tarihte gerçekleştireceğiz.” dedi.

Malatya’da sosyal belediyeciliğin çok önemli örnek projelerini Malatya’da hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Malatya son dönemde ciddi bir dönüşümü yakaladı. Büyükşehir statüsü de buna yeniden bir fırsat verdi. İlçelerimizde de aynı yaklaşım ve aynı bakış acısı ile hizmet üretiyoruz.” ifadelerini kaydetti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık; “2023 hedefine ulaşmak için, 2053 hedefine ulaşmak için, 2071 hedefine ulaşmak için 2019 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak sizlerle birlikte seçeceğiz.” dedi.

Çalık; şunları söyledi:

“Mağdurun yanında olup zalimin, zulmün karşısında olmaya devam edeceğiz. Kudüs’te bizim endişelendiğimiz, düşündüğümüz dertlendiğimiz şeyler, ümmetin, milletin ve tüm insanlığın derdi. Kudüs İslam ve insanlık davamızın ve sevdamızın sembolü olmuş vaziyete. Ne acıdır ki tüm İslam alemi için bu denli özel olan bu şehir maalesef ABD Başkanı Donald Trump’ın söylemiş olduğu sözle bir kez daha acılarla yüz yüze gelmiştir. Kudüs Filistin’in başkentidir, bundan sonra da öyle olacaktır ve öyle olaya devam edecektir. ABD’nin bu söylemlerine en güçlü sesi ise Türkiye’nin lideri Cumhurbaşkanımız çıkardı.”

Uluslararası güçlerin yanı sıra Türkiye içerisinde de Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini istemeyenlerin olduğunu anlatan Çalık; “Hala uluslararası güçlere taşeronluk yapanlar var. Son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeronlarımızı kadroya geçiriyoruz. Bugünden itibaren başvurular başladı. Taşeronlara kadro veriyoruz, verdiğimiz sözleri tutuyoruz ama terör örgütlerine taşeronluk yapanların önüne geçemiyoruz. Terör örgütlerine payandalık yapanların, onlara sözcülük yapanların önüne geçemiyoruz.” ifadelerini kaydetti.

Çalık, KHK ile ilgili yapılan eleştiriler için tepki göstererek şöyle devam etti:

“KHK’de bu kadar olumlu şeyler olmasına rağmen, toplumun tüm kesimlerine ilgilendiren konuları KHK ile çıkarmamıza rağmen takıldıkları mevzu 15 Temmuz. 15 Temmuz’da bu vatanı savunan insanımız, milletimizi korumak ve hukuk önünde onlara gereken korumayı sağlamak adına bir KHK çıkarıyoruz ve ses ana muhalefetten geliyor. Siz, FETÖ’cülerin ve FETÖ mensubu terör örgütlerinin taşeronluğunu yapmaya devam edin. Terör örgütleri FETÖ, PKK, DEAŞ ile de mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Bugün KHK düzenlenmesine karşı çıkarak ‘demokrasi, adalet, hukuk’ diye ortalığa dökülenler bu darbecilerin yanında yer almış demektir. Bu darbecilerin yanında yer alanlara milletimiz gereken dersi verecektir. ‘Darbeye karşıyız, tankın önüne ilk biz çıkarız’ diye dursunlar onların tank çıktığında nereye kaçtıklarını hepimiz biliyoruz. Onlar apaçık darbecilerle aynı safta yer aldılar. Kahraman milletimize hangi sıfatla saldırdıklarını gördünüz. CHP milletvekilinin, milletimize söylediği cümleleri ben buradan söylemekten hicap duyuyorum. Aynı sözlerine misliyle kendisine iade ediyorum.”

-Ölmeztoprak’a ziyaret

Çalık ve beraberindeki heyet daha sonra Akçadağ’ın Örüşkü Mahallesine giderek, burada Malatya eski milletvekili Fuat Ölmeztoprak’ı ziyaret etti.

Çalık ve Ölmeztoprak,burada bir süre görüştü.

-TÜGVA’ya ziyaret

Çalık, beraberinde beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Malatya Temsilciliğini ziyaret etti.

Çalık, TUGVA’nın gençlik alanında yapmış olduğu faaliyetlerle ve verdiği hizmetlerle çok önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade ederek, “TUGVA’nın gençlerimizin sivil toplum çalışmaları içinde olmasını sağlamasını çok kıymetli buluyorum. Hangi ile gidersek gidelim orada TUGVA’nın güzel hizmetleriyle karşılaşıyoruz.” dedi.

Bülten- malatyahaber.com