“Milletten Beklemedikleri Tokadı Yediler”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Avrupa ülkelerinin, anayasa düzenlemesinin sandıktan hayır oylarının çoğunlukta çıkıp, reddedilmesi için mücadele verdiğini ifade ederek, “Yapmış olduğumuz bu anayasa düzenlemesini, kesinlikle sandıktan hayır oylarının çoğunluğuyla reddedilmesi için mücadele veren o müstekbirler, o emperyal güçler yine milletten beklemedikleri bir tokadı ve darbeyi yediler” dedi.

Milletvekili Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Doğanşehir ve Akçadağ İlçesini ziyaret ederek, AKP ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Önemli bir halk oylamasını geride bıraktıklarını ifade eden Şahin, 16 Nisan’da gerçekleştirilen referandumun ülkenin gelecek yüzyılını belirlemesi açısından farklı bir önem arz ettiğini dile getirdi.

Milletvekili Şahin, milletin iradesine sahip çıktığını belirterek, “Referandumu vatandaşımızın sahiplenmesi neticesinde bu rakamlara ulaştık. Tabi bu seçim yalnız siyasi partiler arasında yapılan bir seçim değildi. Bir tarafta AK Parti ve beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi vardı. Mecliste de çalışmalarımızı yaptık. Sahada da bu iki partinin karşısında duran bir blok kitle vardı. O kitle topyekun kayıt dışı siyaset kesimleri de dahil olmak üzere siyasetin tamamıyla beraber yapmış oldukları mücadeleler ile bunları bir araya getiren yurt dışı unsurlara karşı verilmesi gereken en güçlü cevabı milletimiz verdi” dedi.

18 maddelik yeni anayasa düzenlenmesinin milletin sahiplenmesi ve desteklemesi ile kabul edildiğini ifade eden Şahin, şunları söyledi: “Vatandaşımız sahiplenirken neye bakıyor, 15 yıllık siyasi hayatında AK Parti’nin yapmış olduğu icraatlara ve vermiş olduğu sözlere bakıyorlar. Vermiş oldukları sözlere sahiplenip sahiplenmediklerine bakıyorlar. Bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, iktidara getirmiş olduğunuz bu partinin kadroları güçleri neye yetecekse, kendi uhdelerinde olan, kendilerinin yapabilecekleri vaatleri ancak millete ifade etmeye çalıştılar. Hiçbir zaman için seçim vaatleri içerisinde yapamayacağımız afaki şeyleri vaat etmedik.”

Şahin, AKP’nin yaptığı çalışmalarda her zaman insanı öncelediğini kaydederek, “Bir hizmeti getirirken ‘bize evet mi verdiler, hayır mı verdiler?’ kriterini öne çıkarmadık. Hizmet verirken, bu tür kriterleri öne çıkarmak AK Parti felsefesine inançlı hiçbir kişiye yakışmaz. Siyasi partiler amaç değil, araçtır” diye konuştu.

16 Nisan’da gerçekleştirilen halk oylamasında milletin milli iradeyi sandığa yansıttığını aktaran Şahin, “Dünya ölçeğinde bütün gözler Türkiye’ye dikilmişti. Şuanda bizim müttefikimiz olan Avrupa ülkeleri, tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ‘sonuç ne olur ne olmaz’ diye hala endişe içerisinde bekleyen Avrupa’nın sözde demokratları, medeni diye bildiğimiz ‘o tek dişi kalmış canavar’ misali Avrupa Birliği üyelerinin tamamında gık çıkmadı. Hepsi birlikte suspus olmuşlardı. Bütün beklentileri bu milletin 15 yıldır başına taç ettiği, her seçimde fark attırarak destek verdiği Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin alaşağı edilmesi için kurdukları o tezgahların başarıya ulaşmasını beklerken, milletimiz olaya el koydu. Darbecilere gereken darbeyi de dünya ölçeğinde ilk kez bu necip millet yaptı. Aslında bekledikleri bir darbe girişimiydi. Yapmış olduğumuz bu anayasa düzenlemesini, kesinlikle sandıktan hayır oylarının çoğunluğuyla reddedilmesi için mücadele veren o müstekbirler, o emperyal güçler yine milletten beklemedikleri bir tokadı ve darbeyi yediler” dedi.

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