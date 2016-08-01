“Milletvekilleri de Maaşlarını Bağışlasın”

Demokrasi şehit ve gazileri için düzenlenen kampanyaya Malatya’da esnaftan ilk aşamada 51 bin TL destek

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in Hükümetin 15 Temmuz Şehitlerinin aileleri ve gazileri için başlatmış olduğu kampanyaya 10 bin TL ile verdiği katkıya esnaf odası başkanları da verdikleri desteklerle ilk aşamada 51 bin TL toplandı. Kampanyaya ilk destek Malatya’da esnaf camiasından gelmiş oldu.

“BÖYLE BİR MİLETİN FERDİ OLMAK BİZİ GURURLANDIRDI”

Keskin, Esnaf Sarayı Toplantı Salonu’nda oda başkanları ile birlikte düzenlediği basın toplantısın da , “15 Temmuz gecesi kahramanca milletin iradesine, kendi iradesine sahip çıkan demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize acil şifa temenni ediyorum. Hükümetimiz tarafından demokrasi şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz için bir destek kampanyası başlatılmıştır. Biz Malatya esnaf ve sanatkar camiası olarak Malatya’da bu kampanyaya desteğimizi başlatıyoruz. Oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 30 bin esnafımızın da en azından birer tane SMS göndermek suretiyle bu kampanyaya büyük oranda destek vereceğini ümit ediyorum. Bu kampanyanın sadece esnaf ve sanatkar camiası ile milletimizin desteği ile sınırlı kalmaması lazım. Bizimde burada bir çağrımız var, başta sayın başbakanımız ve Sayın TBMM Başkanımız ve TBMM’de milletvekillerimizin birer maaşın bu kampanyaya bağışlaması da gerekir. Yine belediye başkanlarımızın da bu kampanyaya desteklerini yürekten istiyoruz. 7 düvel ile çarpışırken elin gavuru milletin iradesi olan Meclisi bombalamamış, Cumhurun Başkanının sarayını bombalamamış, ama bizim içimizdeki gavurlar bunu yaptılar. Hem meclisi bombaladılar, hem sarayı bombaladılar, yapanları ve bunlara destek olan başta Avrupa’yı nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz. Bunlar asla başaralı olamayacaktır. Türk milleti böyle dayanışma içerisinde olduğu sürece, Alevisiyle, Sünnisiyle, herkes memleketini korumak için, bayrağını korumak için çocukları ile birlikte sokaklara çıktı, tankların arasına girdiler, tankların üstüne çıktılar, uçaklara karşı mücadele verdiler, böyle bir devletin, böyle bir milletin ferdi olmak bizi gerçekten gururlandırmıştır.” ifadelerini kaydetti.

“ESNAFIMIZ CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİ”

Keskin, esnaf ve sanatkar camiası olarak 10 bin TL ile kampanyayı başlattıklarını belirterek, “Malatya’da kampanyayı ilk olarak esnaf ve sanatkar camiası olarak desteğimizi açıkladık.” dedi.

Esnaf ve sanatkar camiasının canla ve başla darbeye karşı sokağa çıktığını, 200’e yakın kamyonun yüklü ve yüksüz olarak cadde ve sokakları kapattığını belirten Keskin, “Böyle bir esnaf ve sanatkarın temsilcisi olmakta bize büyük bir gurur vermektedir.” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATINI BEKLEYECEĞİZ”

Keskin şöyle devam etti, “Bu milletin birlik ve beraberliği için, bayrağı için, milleti için, ezanı için, toprağı için, tüyü bitmemiş yetim hakkı için, ecdadımızın bize bırakmış olduğu bu toprakları korumak için herkesin elini değil, başını taşın altına koyması gerekir, zamanı da gelmiştir. Bundan daha büyük fırsatta olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, devlet başkanımızın ‘son’ dediği güne kadar, ‘bugün sondur, bugün evinize çekilin’ demesine kadar meydanlarda esnaf ve sanatkar camiası başta olmak üzere hepimiz bu meydanlarda olacağız. Ne zamanki, Cumhurun Reisi, ‘Tamam, her şey kontrolümüzün altında’ dediği zaman biz evlerimize çekileceğiz ve yinede tetikte olacağız. Allah’ın hesabı ayrıdır, herkes bir hesap yaptı, hesaplarını Cenab-ı Allah bozdu. Darbe girişiminin önlenmesinde kahraman olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu darbeyi canı pahasına önlemiştir, böyle bir devlet adamına sahip olmakta Türk milleti için büyük bir onurdur. Sokağa inenlere sorsaydınız, ‘Ölümü düşündünüz mü’ diye, hiç kimsenin aklına ölüm dahi gelmedi. Türk milleti dünyaya örnek oldu, bundan sonrada dünyaya örek olacak. Bundan sonra kendisini bilmezlerin çıkıp da, ‘darbe yapacağız’ demesi asla kimsenin aklına gelmez. En büyük endişem provokasyonlardan çekinmek lazım, dikkat etmek lazım. Hesapları aslında darbe değil, iç savaş çıkartarak Türkiye’yi bir Suriye ve Irak yapmaktı, ama Allah hepsinin hesabını bozdu.”

TÜRK MEDYASINA TEŞEKKÜR

Yerel ve ulusal basına teşekkür eden Keskin, “Basın bu darbe girişiminde kamuoyunu bilgilendiren bölgesel, yerel ve ulusal basınımıza teşekkür ediyorum. Milleti bilgilendire, milleti cesaretlendiren, milleti sokağa taşıyan gerçekten basın oldu. Esnaf ve sanatkar camiası olarak basına çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kaydetti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve aynı zamanda Malatya Ağaç Sanatkarları Odası Başkanı olan Ali Evren ise, “Bu kampanyayı önemli buluyoruz. Kooperatif olarak 15 bin TL, Ağaç Sanatkarları Odası olarak ise 3 bin TL olmak üzere 18 bin TL ile kampanyaya katılıyoruz. Esnaflarımızda bireysel olarak kampanyaya destek verecekler ve Malatya bu konuda öncülük etmiş olacak.” diye konuştu.

Toplantıda bulunan Madeni Eşya Sanatkarları Odası 3 bin TL, Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası 5 bin TL, Malatya Elektrikçiler Odası 5 bin TL, Doğanşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası 5 bin TL, Malatya Kahveciler Odası 2 bin TL, Mahrukatçılar Odası 2 bin TL, Ayakkabıcılar Odası 1 bin TL tutarında da desteklerini açıkladılar. MESOB’a bağlı diğer odalarında bütçeleri ölçüsünde desteklerini verecekleri kaydedilirken, üyeler bazında da kampanyaya destek için çalışmaların yürütüleceği belirtildi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde esnaf kuruluşları ilk aşamada 51 bin TL kampanyaya destek verirken, bu rakamın önümüzdeki günlerde artacağı ifade edildi.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com