“Milletvekilleri de Maaşlarını Bağışlasın”
- Demokrasi şehit ve gazileri için düzenlenen kampanyaya Malatya’da esnaftan ilk aşamada 51 bin TL destek
TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in Hükümetin 15 Temmuz Şehitlerinin aileleri ve gazileri için başlatmış olduğu kampanyaya 10 bin TL ile verdiği katkıya esnaf odası başkanları da verdikleri desteklerle ilk aşamada 51 bin TL toplandı. Kampanyaya ilk destek Malatya’da esnaf camiasından gelmiş oldu.
“BÖYLE BİR MİLETİN FERDİ OLMAK BİZİ GURURLANDIRDI”
Keskin, Esnaf Sarayı Toplantı Salonu’nda oda başkanları ile birlikte düzenlediği basın toplantısın da , “15 Temmuz gecesi kahramanca milletin iradesine, kendi iradesine sahip çıkan demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize acil şifa temenni ediyorum. Hükümetimiz tarafından demokrasi şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz için bir destek kampanyası başlatılmıştır. Biz Malatya esnaf ve sanatkar camiası olarak Malatya’da bu kampanyaya desteğimizi başlatıyoruz. Oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 30 bin esnafımızın da en azından birer tane SMS göndermek suretiyle bu kampanyaya büyük oranda destek vereceğini ümit ediyorum. Bu kampanyanın sadece esnaf ve sanatkar camiası ile milletimizin desteği ile sınırlı kalmaması lazım. Bizimde burada bir çağrımız var, başta sayın başbakanımız ve Sayın TBMM Başkanımız ve TBMM’de milletvekillerimizin birer maaşın bu kampanyaya bağışlaması da gerekir. Yine belediye başkanlarımızın da bu kampanyaya desteklerini yürekten istiyoruz. 7 düvel ile çarpışırken elin gavuru milletin iradesi olan Meclisi bombalamamış, Cumhurun Başkanının sarayını bombalamamış, ama bizim içimizdeki gavurlar bunu yaptılar. Hem meclisi bombaladılar, hem sarayı bombaladılar, yapanları ve bunlara destek olan başta Avrupa’yı nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz. Bunlar asla başaralı olamayacaktır. Türk milleti böyle dayanışma içerisinde olduğu sürece, Alevisiyle, Sünnisiyle, herkes memleketini korumak için, bayrağını korumak için çocukları ile birlikte sokaklara çıktı, tankların arasına girdiler, tankların üstüne çıktılar, uçaklara karşı mücadele verdiler, böyle bir devletin, böyle bir milletin ferdi olmak bizi gerçekten gururlandırmıştır.” ifadelerini kaydetti.
“ESNAFIMIZ CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİ”
Keskin, esnaf ve sanatkar camiası olarak 10 bin TL ile kampanyayı başlattıklarını belirterek, “Malatya’da kampanyayı ilk olarak esnaf ve sanatkar camiası olarak desteğimizi açıkladık.” dedi.
Esnaf ve sanatkar camiasının canla ve başla darbeye karşı sokağa çıktığını, 200’e yakın kamyonun yüklü ve yüksüz olarak cadde ve sokakları kapattığını belirten Keskin, “Böyle bir esnaf ve sanatkarın temsilcisi olmakta bize büyük bir gurur vermektedir.” dedi.
“CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATINI BEKLEYECEĞİZ”
Keskin şöyle devam etti, “Bu milletin birlik ve beraberliği için, bayrağı için, milleti için, ezanı için, toprağı için, tüyü bitmemiş yetim hakkı için, ecdadımızın bize bırakmış olduğu bu toprakları korumak için herkesin elini değil, başını taşın altına koyması gerekir, zamanı da gelmiştir. Bundan daha büyük fırsatta olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, devlet başkanımızın ‘son’ dediği güne kadar, ‘bugün sondur, bugün evinize çekilin’ demesine kadar meydanlarda esnaf ve sanatkar camiası başta olmak üzere hepimiz bu meydanlarda olacağız. Ne zamanki, Cumhurun Reisi, ‘Tamam, her şey kontrolümüzün altında’ dediği zaman biz evlerimize çekileceğiz ve yinede tetikte olacağız. Allah’ın hesabı ayrıdır, herkes bir hesap yaptı, hesaplarını Cenab-ı Allah bozdu. Darbe girişiminin önlenmesinde kahraman olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu darbeyi canı pahasına önlemiştir, böyle bir devlet adamına sahip olmakta Türk milleti için büyük bir onurdur. Sokağa inenlere sorsaydınız, ‘Ölümü düşündünüz mü’ diye, hiç kimsenin aklına ölüm dahi gelmedi. Türk milleti dünyaya örnek oldu, bundan sonrada dünyaya örek olacak. Bundan sonra kendisini bilmezlerin çıkıp da, ‘darbe yapacağız’ demesi asla kimsenin aklına gelmez. En büyük endişem provokasyonlardan çekinmek lazım, dikkat etmek lazım. Hesapları aslında darbe değil, iç savaş çıkartarak Türkiye’yi bir Suriye ve Irak yapmaktı, ama Allah hepsinin hesabını bozdu.”
TÜRK MEDYASINA TEŞEKKÜR
Yerel ve ulusal basına teşekkür eden Keskin, “Basın bu darbe girişiminde kamuoyunu bilgilendiren bölgesel, yerel ve ulusal basınımıza teşekkür ediyorum. Milleti bilgilendire, milleti cesaretlendiren, milleti sokağa taşıyan gerçekten basın oldu. Esnaf ve sanatkar camiası olarak basına çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kaydetti.
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve aynı zamanda Malatya Ağaç Sanatkarları Odası Başkanı olan Ali Evren ise, “Bu kampanyayı önemli buluyoruz. Kooperatif olarak 15 bin TL, Ağaç Sanatkarları Odası olarak ise 3 bin TL olmak üzere 18 bin TL ile kampanyaya katılıyoruz. Esnaflarımızda bireysel olarak kampanyaya destek verecekler ve Malatya bu konuda öncülük etmiş olacak.” diye konuştu.
Toplantıda bulunan Madeni Eşya Sanatkarları Odası 3 bin TL, Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası 5 bin TL, Malatya Elektrikçiler Odası 5 bin TL, Doğanşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası 5 bin TL, Malatya Kahveciler Odası 2 bin TL, Mahrukatçılar Odası 2 bin TL, Ayakkabıcılar Odası 1 bin TL tutarında da desteklerini açıkladılar. MESOB’a bağlı diğer odalarında bütçeleri ölçüsünde desteklerini verecekleri kaydedilirken, üyeler bazında da kampanyaya destek için çalışmaların yürütüleceği belirtildi.
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde esnaf kuruluşları ilk aşamada 51 bin TL kampanyaya destek verirken, bu rakamın önümüzdeki günlerde artacağı ifade edildi.
Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Oradaki insanlar 5 dakika içinde 51 bin TL yardımda bulundular, milletin parasını tekrar millete verdiler. Verseler suç, vermeseler suç. Orada bulunanlar kedi ceplerinden de verdiler. Yorumların geneli sanki şu kooperatif seçiminde salona 10 kişi getirmekten aciz olanların tayfası gibi. Yavuz bey, eğer esnafsan oda seçiminde gider hesabını sorarsın, öyle bir hakkın var. Yok değilsen iftira atma.
Aslan Koç Önce okumayı öğren.Okuduktan sonra anlamıyorsan okuduğunu yanındaki birine sor.
Sayın keskin bir bağışta bulunmuş bunu da reklama çevirmiş ve verdiği para içini yakmış ki vekillerde bağışlasın diye olayı farklı yere götürmüş.
1:Müslümanın sağ eli ile verdiğini sol el görmemeli.
2:Keskin cebinden değil esnafın sırtından aldığı huzur hakkı ile ödüyor.(ne kadar huzur hakkı almış ne kadar bağışlamış onu söylesin)
3:Onurlu bir esnaf olarak fikrini yaz keskinin avukatlığını yapma.
4:Böyle bir olayı haberi hangi ilde gördün.
5:Açıkca sormak ne zamandan beri iftira oldu sayın koç
Yavuz efendi’ye cevabımdır
1-Düzenlenen kampanyaya yapılan katkı ve verilen destek bir zekat ve fitre değil. Belliki esnafın bu kadar yardımda bulunması size batmış. Neden? Sen bireysel olarak ne yaptın? Sen bu ülkenin evladı değilmisin? Neden böyle bir yardımda bulunulmasında rahatsızlık duydun ve olayı başka yerlere çekiyorsun?
2-Eğer varsa onurun (Kendini çok onurlu görüyorsun) bunu ispatlarsın. İspatla onurunu kurtar. Öyle sanal alemde her istediğini yazamazsın, resmen iftira atıyorsun. Daha huzur hakkının ne olduğunu bile bilmiyorsun. O huzur hakkının ne olduğunu, hangi şartlarda huzur hakkı alındığını biliyormusun?
3-Bir esnaf olarak benim onurumu söz konusu yapman senin ne kadar küçüldüğünü gösterir. Sen kendi onuruna bak
4-Böyle bir haberi başka ilde göremezsin, çünkü hem Malatya’da hem de Türkiye’de kampanyaya ilk desteği veren Malatya esnaf camiası oldu, neden bu kadar zoruna gittiki? Ayrıca google’ye girersen bu tür yardım haberlerini öğrenebilirsin, tabi okuman ve okurken anlama kabiliyetin varsa.
5-Sormak ayrı bir şeydir, sorarken iftira atmak başka bir şeydir. Okurken anlayabilme kabiliyetin varsa (5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu) aç ve oku. Orada her şey yazıyor.
Yavuz efendi’ye son not: Memleket darbeden dönmüş, acılar sarılmaya çalışılıyor, Hükümet kampanya başlatmış, esnaf camiasının kuruluşları çıkmış yardımda bulunuyor, buna reklam olarak bakmak senin algı sorununla ilgilidir. Gönül isterki Malatya’da tüm kurumlar aynı duyarlılığı göstersin. Esnaf kuruluşlarının bütçesini 100’e katlayacak kuruluşları sormanız gerekir. Neredelerrrr? İyiki Şevket Keskin reklam yapmış, işin sonuna bakın, o para kendilerini tanklara, tüfeklere siper eden insanların azda olsa yarasına merhem olacak. Olay bu kadar basit ve net. Tabi anlayabilene….
Etrafındakiler de Nasıl biat etmişler
Resim çok şey anlatıyor
Yazık Malatya’ma işi gücü hava reklam olup memleket için bir şey yapmayan bu sivil toplum yöneticilerinden usandık artık yeter
Bi gidin yeter
sag elin verdiğini sol el görmüyecek bunun yaptıgı yardımmı yoksa havamı bırak ya şevket başkan seni bilen iyi bilir. Ancak hafa peşindesin git havanı başka yerlerde al
Ne Güzel Söylemiş Şevket Başkan Malatyalı Vekillerde Maaşlarını Bağışlasın . . .
Sayın keskin başkan bir yıllık huzur haklarını bağışla da görelim.Nasılsa senin mevki makam parada gözün yok halk adamısın.Ve aylık ne kadar huzur hakkı alıyorsun esnafın sırtından görelim.
Tabi malatya haber yorumu yayınlar ise