Türk Silahlı kuvvetlerinin Afrin’e yönelik olarak başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçiklere destek için “Milli Birlik, Beraberlik Ruhu ve Mehmetçik’e Destek Yürüyüşü” yapıldı. Yürüyüşe yoğun ilgi gösterildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Milli Birlik, Beraberlik Ruhu ve Mehmetçik’e Destek Yürüyüşü” ne kalabalık bir topluluğun yanında STK temsilcileri ve vatandaşlarda katıldı.

Yürüyüş, Atatürk Caddesinden başlayarak, şehir merkezinde İnönü Caddesi üzerinden devam ederek, Abdullah Gül Parkı’nın önünde sona erdi.

Yürüyüş, mehteran takımının eşliğinde yapılırken, yürüyüşte tarihte kurulmuş Türk devletlerinin bayrakları ile birlikte sadece Türk bayrakları taşındı.

Yürüyüşün sonunda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduktan sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yürüyüşe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Şefik Şengün, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Ülkü Ocakları il Başkanı Emrah Yılan, çok sayıda STK temsilcisi, mahalle muhtarı, Kore, Kıbrıs, İç Güvenlik harekatları gazileri de katıldı.

-“ Söz konusu olan vatandır. Vatanın söz konusu olduğu yerde tüm ayrıntılar teferruattır.”

MHP İl Başkanı Bülent Avşar yaptığı konuşmada, milli birlik ve beraberliğin daha da kuvvetlendirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede güvenliği ve istikrarı sağlama Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtına destek vermek amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Türk milleti binlerce yıllık mazisinde ordu millettir. Türkistan’dan Anadolu’ya ordumuzla milletimiz hep bir olmuştur. Söz konusu olan vatandır. Vatanın söz konusu olduğu yerde tüm ayrıntılar teferruattır. Kıvançta ve tasada bir ve beraber olmalıyız. Çünkü başka Türkiye yok. Vatanı kaybettikten sonra neyin siyasetini yapacağız, millet bölündükten sonra iktidarın ne anlamı kalacaktır. Birlik ve beraberlik, şimdi değilse ne zaman olacaktır? şimdi tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet diye haykırma zamanıdır. Birlik ve beraberlik zamanıdır. Afrin harekâtına ve Mehmetçik’e destek çıkma zamanıdır.” Dedi.

-“ Söz konusu milli beka oldu mu hiçbir güce eyvallah etmez, boyun eğmeyiz.”

Avşar şöyle devam etti:

“Türkiye üzerinde, içeride ve dışarıda alçakça hesaplar yapanlar can düşmanlarımızdır. ABD ve İsrail’in öncülük ettiği Batılı güçler; Afganistan, Irak ve Suriye’den başlayarak Ortadoğu ve bilhassa İslam coğrafyasının her yanını kan gölüne çevirdiler. Maksatları İslam coğrafyasındaki petrolü ve yeraltı zenginliklerini sömürmek olsa da plan üstüne plan geliştirdikleri bu coğrafyada esas gayeleri bir terör devleti kurmaktır. O bölgede emperyalistlerin maşası olan ve onların verdiği silahlarla bölge halklarına zulmeden terör örgütlerine karşı bu harekâtı yapıyoruz.

Kimsenin topraklarında gözümüz yok. Ancak çevremizde yaşanan gelişmelere de duyarsız kalamayız ve gelişmeleri iyi bir şekilde tahlil etmek durumundayız. 15 Temmuz’da olduğu gibi Malatya yine birlik ve beraberlik içerisinde tek yürek olarak Devletimizin bekası için mücadele eden güvenlik güçlerimizin her durum ve şart altında yanlarında, destekçisidir. Yolumuz gaza sonu şahadettir. Bu yolda hainlerle mücadelemiz, son nefes, son nefer, sSon damla kana kadar sürecektir. Siyasi görüş farklarını bir kenara koyup Mehmetçik’e destek olan tüm hemşerilerime, cümle vatanseverlere, kalbi Türkiye için çarpan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah kahraman ordumuzu muhafaza etsin yüceltsin ve muzaffer kılsın. Söz konusu milli beka oldu mu, Allah şahit olsun ki hiç kimseyi tanımayız, hiçbir güce eyvallah etmez, boyun eğmeyiz.”

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com