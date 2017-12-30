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Milli Eğitim Bakanlığı 2018 Sınav Takvimini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 Sınav Takvimini Açıkladı
  • 30.12.2017
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınavın 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirileceğini bildirdi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının ise (5, 6, 7,8, 9, 10 ve 11. sınıflar) 3 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00’da yapılacağı kaydedildi.

MEB’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2018 yılı sınav takvimi şöyle:
“Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı, 10 Şubat 2018 saat 14.00,

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- II. Dönem Sınavı 17-18 Mart 2018,

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 saat 14.00,

Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) 2 Haziran 2018 saat 10.00,

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7,8, 9, 10 ve 11. sınıflar) 3 Haziran 2018 saat 10.00,

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- III. Dönem Sınavı 07-08 Temmuz 2018,

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 4 Ağustos 2018 saat 14.00,

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 Ekim 2018 saat 14.00,

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 08-09 Aralık 2018,

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 Aralık 2018 saat 14.00.”

İstanbul, iha

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