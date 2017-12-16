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Malatya Haber -

Milli Formayı Giymek İstiyor

Milli Formayı Giymek İstiyor
  • 16.12.2017
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Ampute Futbol 1. Lig 2.Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı’nın kalecisi Engin Buker, milli takımda oynamak istediğini söyledi.

Bu sezon Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı, haftayı ikinci sırada tamamlayarak, zirve takibini sürdürdü. Takımın file bekçisi Engin Buker, takımı Süper Lig’e taşımak ve milli takım formasını giymek istediğini belirtti.

Buker, bu sezon başarılı olup, Süper Lige yükselmek istediklerini ifade ederek, “İyi bir ekibiz. Sezona iyi başladık ve zirve takibini sürdürüyoruz. Hedefimiz şampiyon olup, bu sezon Süper Lige yükselmek” dedi.

Kendi hedefleriyle ilgili de açıklamada bulunan başarılı eldiven, “Takımımızı Süper Lig’e taşımak isterken, benimde hedeflerim var. Malatyalı Selim Karadağ gibi milli takıma yükselmek ve ay yıldızlı formayı giymek istiyorum. Bunun için var gücümle çalışıyorum. Hocalarımın verdiği programa uyuyor ve daha sonra da  ferdi olarak çalışmalarımı sürdürüyorum” diye konuştu

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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