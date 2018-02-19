“Millilik Yerlilik Böyle Olmaz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “2019 yılında Türkiye’yi Cumhuriyeti, demokratik parlamenter sistemi savunanlar yönetecektir. Türkiye’yi ateşin ortasına atanlar, Suriye batağına sokanlar, Türkiye’yi Ortadoğu’nun en güvensiz haline getiren anlayış yönetemeyecektir” dedi.

Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nde CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile partililere bir araya gelen Ağbaba, “Türkiye her gün farklı konuları tartışıyor. Türkiye bir taraftan Afrin’de operasyon yapıyor, düğer taraftan siyaset farklı alanlarda dizayn edilmeye çalışılıyor” diye konuştu.

Ağbaba, parlamenter demokrasiyi ve cumhuriyeti savunup, Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine inanan herkesle ittifak yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

İttifak tartışmalarına değinen Ağbaba, “AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, anketleri yasakladı, ‘3 ay boyunca anket yaptırmayacağını’ söyledi. Bunun sebebi anketten çıkan sonuçların hoşuna gitmemesi. MHP, Devlet Bahçeli ile bir ittifak konuşuldu, bunun altyapısı yapılıyor ama gözüküyor ki aynı sandıkta ittifaka oy verme arayışı 2019’a giderken bırakın yüzde 50’yi, yüzde 45’i bile yakalayamayan bir görünüm var. Onlar önümüzdeki dönemde kendi kişisel siyasi geleceklerini kurtarma peşindeler. ‘CHP ittifak yapacak mı, yapmayacak mı?’ diye soruyorlar, CHP 16 Nisan’da ne yaptıysa, 2019’da da aynısı yapacak. ‘Adayınız var mı?’ deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nde adaylığı hak eden başta genel başkanımız olmak üzere birçok arkadaşımız var. Biz bu anlayışı ortaya koyarken, sadece CHP’nin adayı olarak koymayacağız. 16 Nisan’da nasıl ki herkes kendi siyasi görüşünü arka cebine koydu, kendi siyasi önceliklerini bir kenara bırakıp nasıl ki demokrasi, cumhuriyet, parlamenter sistem için oy verip, istediyse 2019’da da bizde üzerimize düşeni yapacağız. 16 Nisan ruhunu azaltan değil, artıran bir siyasi anlayışla hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Kürecik’te konuşlu bulunan radar üssünün kapatılması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

“2011’de milletvekili olduk, kucağımızda Kürecik İsrail kalkanını bulduk. Burası Kürecik ve Akçadağ’ı ilgilendirmiyor. Burası Türkiye’nin çıkarlarını gözetmiyor. Bizi yalancılıkla suçladılar. Burası İsrail’i, Amerika’yı koruyor. Buradaki bilgiler Türkiye’ye gelmiyor, Amerika’ya gidiyor. Eğer samimiysen, Amerika’ya meydan okuyorsan gel Kürecik üssünü kapat, kilidini ben vurmaya hazırım. Amerika’ya karşı bir şey yapacaksan, gel bunu yap. Millilik, yerlilik böyle olmaz. Burası CHP ya da İsmet Paşa döneminde kurulmadı.”

Ağbaba, Türkiye’yi 2019’da ayağa kaldıracaklarını ifade ederek, “2019’a giderken hep birlikte bu topraklarda yetişmiş değerlerimizi yücelteceğiz. Bu topraklarda üreten, çalışan, herkesi zenginleştirecek ve Türkiye’yi gerçek anlamda Ortadoğu’nun, Avrupa’nın lideri yapacak bir anlayışa ihtiyacımız var. Bu anlayış önce Türkiye’ye demokrasi getirmekle olur. Biz bunu yapacağımızı, başaracağımıza görüyoruz. Hep birlikte sağcı, solcu sadece CHP’li değil Türkiye’nin bütünlüğünü ve ulusal bütünlüğünü, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini savunan, bu topraklarda yetişen değerleri savunan, üretimi savunan bir anlayış ile Türkiye tekrar ayağa kaldıracağımıza hiç kuşku duymuyoruz. 2019 yılında Türkiye’yi Cumhuriyeti, demokratik parlamenter sistemi savunanlar yönetecektir. Türkiye’yi ateşin ortasına atanlar, Suriye batağına sokanlar, Türkiye’yi Ortadoğu’nun en güvensiz haline getiren anlayış yönetemeyecektir. Bilin ki bugün Afrin’de Türk askeri şehit oluyorsa uygulanan Suriye’ye politikası neticesindendir” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com