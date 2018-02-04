Mimarlar Odası’na Kadın Başkan
Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Malatya Şubesi’nin 2 listenin yarıştığı genel kurulunda başkanlığa Fatma Türkmen Altaş seçildi.
Önceki başkan Ahmet Şahin’in yeniden aday olmadığı genel kurulda, seçimlerde Fatma Türkmen Altaş ile Bayram Apaçık başkanlıklarındaki iki liste seçilme mücadelesi verdi. Oylamaya katılan 110 üyenin 72’si Fatma Türkmen Altaş listesine, 37’si de Bayram Apaçık’ın listesine oy verirken 1 oy boş çıktı.
Mimarlar Odası Malatya Şubesi’nin Altaş başkanlığındaki icra kurulları şu isimlerden oluştu:
YÖNETİM KURULU ASIL: Fatma Türkmen Altaş (Başkan), Görkem Öztürk, Ecem Akbulut, Vefa Öztürk, Reha İpekçi, Bahar Aslan ve Ahmet Günay,
SORUŞTURMA VE UZLAŞTIRMA KURULU: Vahap Erdem, Mehmet Ali Özen, Mahmut Yaşaroğlu, Mehmet Gültaş, Ecem Akbulut,
GENEL KURUL DELEGELERİ: Fevzi Çelebi, Fatma Türkmen Altaş, Ahmet Şahin, Vahap Erdem, Reha İpekçi, Mahmut Yaşaroğlu, Vefik Şahin ve Vefa Öztürk.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
FOTOĞRAF: Başkanlık için yarışan Fatma Altaş Türkmen ve Bayram Apaçık
Başarılar dilerim…
Kadın eli değmesi güzel bir şey…
Dilerim Malatya için de güzel şeyler yaparlar…
Baskani.ve.yonetimi.kutlarim.hayirli.olsun
hayırlı olsun.başarılar dilerim.