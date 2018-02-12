Mimarlar Odası’nda Görev Bölümü

Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Malatya Şubesi’nin geçtiğimiz günlerde yapılan kongresinde seçilen Fatma Türkmen Altaş başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Mimarlar Odası Malatya Şubesi’nin önceki Pazar günü yapılan kongresinde, eski başkan Ahmet Şahin yeniden aday olmazken, Fatma Türkmen Altaş (fotoğrafta soldan ikinci) başkanlığındaki liste 72 oyla seçilmiş, rakibi Bayram Apaçık’ın listesi ise 37 oy almıştı.

Altaş başkanlığındaki yönetim toplanarak görev bölümü yaptı. 2. Başkanlığa Reha İpekçi, Sekreterliğe Vefa Öztürk, Saymanlığa Ecem Akbulut getirilirken, Bahar Aslan, Nimet Günay ve Görkem Öztürk ise üye olarak görevlerini sürdürecekler.

Yapılan ilk yönetim toplantısında ayrıca, önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetler için komisyonlar oluşturulması, Malatya’nın yapılaşması konularında Valilik, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri başta olmak üre ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması yönünde karar alındı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- malatyayorum.com