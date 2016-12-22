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Malatya Haber -

Minibüs Yoldan Çıktı

Minibüs Yoldan Çıktı
  • 22.12.2016
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Malatya plakalı minibüs kar yağışı nedeniyle virajı alamayıp yoldan çıkarak devrildi.

Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Osman Kurdaş idaresindeki 44 PH 804 plakalı minibüs kar yağışı nedeniyle kaza yaptı. Minibüs, Adıyaman-Malatya yol kavşağında virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü Osman Kurdaş yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Minibüste maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, kaza anı kameralar tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

iha

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE VİRAJI ALAMAYAN MİNİBÜS YOLDAN ÇIKARAK DEVRİLDİ. (KÜRŞAT AKTAŞ/ADIYAMAN-İHA)

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