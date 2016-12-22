Minibüs Yoldan Çıktı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Malatya plakalı minibüs kar yağışı nedeniyle virajı alamayıp yoldan çıkarak devrildi.
Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Osman Kurdaş idaresindeki 44 PH 804 plakalı minibüs kar yağışı nedeniyle kaza yaptı. Minibüs, Adıyaman-Malatya yol kavşağında virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü Osman Kurdaş yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Minibüste maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, kaza anı kameralar tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
iha
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