Minibüsçü Tepkisi!

Malatya’da minibüsçüler, Malatya Belediyesi tarafından denenen minibüse tepki gösterdi.

İddiaya göre, bir firma Malatya Belediyesi’ne denemesi amacıyla üretimini yaptığı bir minibüsü gönderdi. Malatya’da çeşitli güzergahlarda çalıştığı ve deneme amaçlı müşteri aldığı ileri sürülen minibüse tepki gösteren minibüsçüler, Malatya Belediyesi’ne gelerek, yetkili biriyle görüşmek istediler. Minibüsçüler, kendileriyle görüşmeye kimsenin gelmemesi üzerine toplantı salonunu terk etmediler. Minibüsçülere, mesai saatinin bittiği ve görüşmeye yarın gelmeleri bildirildi. Bunun üzerine bir süre daha toplantı salonunda oturan minibüsçüler daha sonra dağıldılar.