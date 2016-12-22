Minibüsle Motosiklet Çarpıştı
Malatya’da servis minibüsüyle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi’nde 44 S 0867 plakalı servis minibüsü ile plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklette bulunan Kadir S. ve Burhan T. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA
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