Minibüslerde Yeni Düzenlemeler

Malatya’da minibüs hat işletmeciliğinde yeni bir döneme girildi. 27 minibüs hattında 37 güzergah yeniden belirlenirken, minibüslerde muavin çalıştırılmayacak. Minibüslerin otobüse dönüştürülmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi ile sürdürülen çalışmalar ise devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi UKOME ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda 27 minibüs hattında 37 güzergah yeniden belirlendi. Güzergah dosyalarının teslimi ve minibüsçü esnafı ile istişare için Esnaf Sarayı’nda toplantı düzenlendi. Toplantı öncesinde Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce tarafından MESOB Başkanı Şevket Keskin’e sorunların çözümü için verdiği destek ve katkı için teşekkür ederek, tablo hediye etti.

Toplantının açılışında konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “İnsanlar saygıyı gördükçe, sevgiyi görürü. Onun için bizim yaptığımız meslekte saygıya çok değer bir meslektir. Neden? Çünkü biz hem can taşıyoruz, hem namus taşıyoruz, hem mal taşıyoruz. Mesleğimiz çok kutsal. Şimdi siz bir düşünün; mahallenizdeki bir bacımız, bir kardeşimiz bir minibüse, taksiye bindiği zaman, hiç kimse sormaz şoför kimdir, necidir diye? Elini kaldırır, taksi olsun, minibüs olsun, servis olsun, hanımını, kızını, çocuğunu bindirir, ‘Götür, akşam al gel’ der. Ama bunu en yakınınıza diyemezsiniz. Araçlarımızda çalıştırdığımız şoförlerimiz ahlaklı, edepli olacak, saygı ve sevgiyle insanları karşılayacak. Müşteri veli nimettir diyerek, eskiden olduğu gibi tekrar bunu yapmak zorundayız. Asla ve asla hat araçları artık kiraya verilmeyecek. Gelen şikayetler de herkes minibüsçüden şikayetçi. Bir kere biz iğneyi kendimizse, çuvaldızı başkasına batıralım. Asla ve asla muavin kullanılmayacak. Eğer, 23-14 kişilik aracın içine birde muavin korsak, insanlar çok rahatsız oluyor. Biliyorsunuz, Türkiye’nin değişik yerlerinde hoş olmayan, esnafla ilgisi ve alakası olmayan, ama maliyeti esnafa gelen, özellikle minibüs ve servisçilere gelen ahlak dışı davranışları, insanların kabul edemeyeceği, vahşetin ta kendisini yaşatan insan olmayan insanları getirip bu kutsal mesleğin içine konması, bizleri gerçekten derinden üzmektedir. Herkes aldığı şoförü, kim olduğunu baksın. ‘Ucuz olsun, ben çalıştırayım’ mantığı ile yaklaşmayın. Çünkü bütün minibüsçünün ekmeği ile oynarsınız. Eğer minibüs çalıştıracaksınız ya iyi bir şoför bulacaksınız, yada kendiniz minibüsü kullanacaksınız. Ahlakına, saygısına, sevgisine, edebine bakacaksınız, alacağınız şoför ailesinden utanacak. Ticari amaçla çalışan, çağasının, çoluğunun nafakasını kazanan insanların içinde birisi yanlış yapar ise artık ceza uygulaması getireceğiz. Bunu UKOME’yede sunacağız ve artık yanlış yapanları trafikten men edeceğiz” dedi.

Tek hedefinin esnafın sorunlarını çözmek ve çözüm yolları bulmak olduğunu belirten MESOB başkanı Şevket keskin, “Sizlerin problemlerini çözmek benim boynumun borcudur. Benim başka bir işim yoktur. Sizden bir üstünlüğüm de yoktur. Hepiniz benden üstünsünüz. Sadece bana bir görev, bir yük verdiniz. Bende o görevi omuzlarımda taşıyorum. Ekmeğimize sahip çıkacağız, bir birimize saygılı olacağız” diye konuştu.

Malatya’da birilerinin dolmuş taksiyi gündeme getirdiğini, ancak dolmuş taksinin uygulanması halinde Malatya’da minibüsçü ve taksici esnafın bitmesi anlamına geldiğini söyleyerek, “İnsanlar 15 kiyşilik araçta mı yolculuk yapmak ister, yoksa 9 kişilik araçta mı yolculuk yapmak ister. Ekmeğimize sahip çıkacağız, bir birimize saygı göstereceğiz, Müşterilerimize, kadınlarımıza, bacılarımıza, annelerimize çok saygılı olacağız. Eskisi gibi ‘geç arkaya, sıkıştır,’ trafiği görünce ‘eğil’ deme dönemi geçti.

Keskin, minibüslerin otobüslere dönüştürülmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerin devam ettiğini, burada hiç kimsenin mağdur edilmeden adil bir uygulama için karşılıklı olarak her şeyin konuşulacağını belirtti. Keskin, “250 otobüs ile bunun yanında yakın olan beldelerde dahil olursa, bütün taşımayı biz yaparsak bir sıkıntı yaşamayız. Güç birlikte doğar. Sadece başkan ve yöneticilerin sorunları çözmesi mümkün değil. Burada önemli olan birlik ve beraberlik içinde anlaşarak, konuşarak konuları ortak akılla çözeceğiz. Size her zaman yardımcı olacağız ve destek vereceğiz. Minibüslerin otobüse dönüştürülmesi konusunda birlikte karar alacağız, birlikte konuşacağız, ortak akılı birlikte oluşturacağız. Bu konuda büyükşehir belediyemiz ile konuşacağız, en adil sonuca birlikte ulaşacağız” diye konuştu.

Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce ise, “Ben oda başkanı olarak hiçbir zaman kapalı kapılar arkasında esnaf adına hiç kimseyle görüşme yapmadım yapmamda. Otobüse dönüşüm olarak Belediyece başlatılan çalışmalarda asla oda olarak biz tek başımıza gidip görüşmedik. Durak başkanlarımla beraber toplantılar yaptık, görüş ve önerilerini aldık. Hatlarımızda ki tüm esnafımızla beraber ayrı ayrı toplantılar yaptık görüşlerinizi alarak ilgili yerlerle paylaştık. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın, esnaf olması hiç kimseyi hiçbir esnafı mağdur etmeyeceğine inanıyorum. Otobüse dönüşüm için esnafımıza yapılan teklif ‘Malatya’da Belediye otobüslerini çekelim sizlere devredelim, yolcusu az olan bölgelere Belediye olarak biz çalışalım, karlı yolcusu yoğun bölgeleri minibüsçü esnafına taşımacılığı bırakmak’ istemektedirler.Eğer otobüse dönüşüm olduğu takdirde minibüslerimize plaka tahdidi getirilecektir.Beraberinde araç ilave etmek gerekirse mevcut esnaf alacak , çalışma koşullarında problem yoktur” dedi.

1996-98 yılları arasında minibüsçü esnafı için yapılmış İl Trafik Komisyonu kararları ile bugüne kadar çalışmaktayız.1996 tarihinden bu yana minibüsçü esnafımıza hiçbir çalışma yapılamamış. 20 yıla yakındır minibüsçü esnafımız sorunu olan güzergah kararlarında bu dönem bizlere desteğini esirgemeyen daima minibüsçü esnafının yanında olan sayın ESOB Başkanı Şevket Keskin’nin çabalarıyla-odamızın yılmadan yapmış olduğu mücadele sonucunda UKOME kurulunca 27 hattan 37 güzergah yeniden Büyükşehir UKOME kurulunca karara bağlanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bugüne kadar minibüsçü esnafına desteğini esirgemeyen daima esnafın yanında olan esnaf dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır’a, Ulaşım Daire Başkanımız sayın Hasan Alıcı’ya , Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz sayın Arif Emecen’e , Ulaşım Daire Müdürlerimize, UKOME kurulu üyelerimize ayrıca; 20 yıldır güzergah sorunumuzun çözümünde bizleri yalnız bırakmayan her türlü maddi manevi desteğini esirgemeyen şoför esnafının sorunlarının çözümü noktasında bizlere destek olan TESK yönetim kurulu üyesi, Şoförler Odası Başkanı ve ESOB Başkanım sayın Şevket Keskin’e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür eder saygılarımı sunarım” diye konuştu.

İnce, “Bundan sonra tüm minibüsçü esnaflarımızın UKOME’den onaylanan güzergah dışına çıkılmaması aynen uyulması aksine davrananlara kolluk kuvvetlerince cezai işlem yapılacaktır. Araçlarımızda çalıştırdığımız şoförleri özenle araştırarak sorunsuz şoförler çalıştırmanız. Çalışacak şoförleri odaya bildirerek odanın görüşü alınmalıdır. Bizler oda olarak saha da aktif olarak şoför esnafına denetimler yapacağız. Hatlarınızı bugünden sonra kiraya verilmemesi, bizler oda olarak karar aldık kira olayını sonlandıracağız. Minibüslerde İl Trafik Komisyon kararına göre muavin yasaklanmıştır. Bundan sonra araçlarda muavin çalıştırılmamasını istiyoruz. Aksine davrananlara ise gerekli tüm yasal işlemleri başlatacağız. Şoförlere hat sahipleri olarak talimat verelim, lütfen artık korna çalarak vatandaşa rahatsızlık vermeyelim, ana artellerde yolcu indir-bindirmelere dikkat etmeliyiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 27 minibüs hattının 37 güzergahına ilişkin dosyalar tek tek minibüs duraklarının temsilcilerine MESOB Başkanı keskin ve Oda Başkanı İnce tarafından teslim edildi.