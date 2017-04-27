‘Minik Yetenekler’ Yarıştı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Minik Yetenekler Yarışıyor” adlı etkinlik tamamlandı.

4-7 yaş aralığındaki 28 miniğin performansı göz doldurdu. Etkinliğin final programını TRT Çocuk Ekibi de takip etti.

Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi’ne 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı başından Nisan ayına kadar gelen 1800 öğrenci arasından 125 kişi seçildi. Bu öğrenciler arasından da 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılan elemeyle finalistler belirlendi. Final etkinliğine kalan 28 minik öğrenci zorlu parkuru geçmek için büyük çaba gösterdi. Final yarışmaları sonucu sportif hareketleri en doğru ve en hızlı şekilde tamamlayan öğrenciler derecelendirildi.

Kızlar Kategorisinde Tuba Esen Seçilen birinci; Büşranur Dere ikinci; Yağmur Nur Özen de üçüncü oldu. Erkekler Kategorisinde de Ahmet Lütfü birinci; Yusuf Eymen Kaya ikinci; Emirhan Buyruk üçüncü oldu.

Öğrenciler ödüllendirildi

Minik Yetenekler Yarışıyor etkinliğine katılan miniklerin tamamına katılım belgesi verilmesinin yanısıra satranç takımı, boyama kitabı ve resim kalemleri hediye edildi.

Ayrıca her iki kategoride ilk üçe giren miniklere derecelerini gösteren belgelerinin verilmesinin yanısıra Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi’ndeki yaz eğitiminde profesyonel modül eğitimi programına girmeye hak kazanmış oldu.

Öğrencilere hediyelerini Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay verdi. Mumcu ve Gençay, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.

Merkezin daha büyüğü açılacak

TRT Çocuk’a açıklamalarda da bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Yeşilyurt İlçesi sınırlarında bulunan Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi’nden 2 yılda 8 bini aşkın çocuğun yararlandığını belirtti. Mumcu, sözkonusu merkezin daha kapsamlısını Battalgazi İlçesi sınırlarında bulunan Kernek Külliyesi’nde hizmete açmak için çalışma yaptıklarının müjdesini de verdi.

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