Minikler Sahne Aldı

Malatya Girişim Grubu Ana Sınıfı öğrencileri Minik Yıldızlar Programı’nda sahne aldı.



NT Malatya Park Şube Yöneticisi Kürşat Yüce, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Çocuklara yönelik, eğitici bir çalışma hazırladı. Mağaza çocuk bölümünde hazırlanan sahnede, çocuklar her an kendilerini ifade edebiliyorlar. Minik Yıldızlar adı verilen sahnede bulunan mikrofonlu sistemle, mağaza içerisinde bulunan çocuklar her an sahneye çıkıp, şarkı ve şiir okuyabiliyorlar. Çocukların kendilerini ifade edebilme becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla böyle bir çalışma hazırladık. Çocuklar topluluk

önünde rahat konuşabilmeleri ayrıca da marifetlerini sergilemeleri amacıyla hazırladığımız bu sahne ile hem küçük misafirlerimiz hem de müşterilerimiz keyifli vakit geçiriyorlar” dedi. Okullarla yapılan etkinlikler çerçevesinde mağazada yapılan etkinliğe Malatya Girişim Grubu Ana Sınıfı öğrencileri katıldı.

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp