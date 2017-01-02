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Malatya Haber -

Miniklerden Halep’e Yardım

Miniklerden Halep’e Yardım
  • 02.01.2017
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Melekbaba Semt Konağı Nezaket Okulu öğrencileri harçlıklarını Halep’e bağışladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki semt konaklarında Halep için yardım kampanyaları devam ediyor. Özalper Semt Konağı’nda Halep için Trikotaj Atölyesinde atkı, bere, şal üretimi devam ederken Melekbaba Semt Konağı’ndaki minikler de harçlıklarını bağışladı. Halepli kardeşlerine bir nebze olsun yardım yapmak için ebeveynlerinin bilgisi dahilinde harçlıklarını bağışlayan minikler, yaptıkları yardımdan dolayı oldukça mutlu oldular. Minikler,  Melekbaba Semt Konağı yetkililerinin hazırladığı ve üzerinde “Her Yardım Cennete Doğru bir Basamaktır” yazısı yer alan Sadaka Kutusu’na bağışlarını bırakarak yetkililere teslim ettiler.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, semt konakları ve eğitim merkezlerinde Halep için çeşitli yardım kampanyaları düzenlediklerini belirterek, “Melekbaba Semt Konağı’mızdaki minik yavrularımızla Değerler Eğitimi kapsamında iyilik yapmanın önemini uygulamalı olarak sergilemiş olduk. Burada elde edilen toplam 350 TL’lik bağış, maddi değerinden çok sembolik olması dolayısıyla önem taşıyor. Bu bağışı, yardım kuruluşları aracılığıyla Haleplilere ulaştıracağız. Miniklerimize ve ailelerine teşekkür ediyor; Halep’in ve Haleplilerin sıkıntılarından kurtulmasını Yüce Allah’tan diliyorum” dedi.

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